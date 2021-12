Qua báo cáo của các doanh nghiệp tại cửa khẩu Lạng Sơn, Trung Quốc có thể sẽ dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long của Việt Nam từ hôm nay 29/12 đến hết ngày 26/1. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 29/12

Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ Trung Quốc

Qua báo cáo của các doanh nghiệp tại cửa khẩu Lạng Sơn, Trung Quốc có thể sẽ dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long của Việt Nam từ hôm nay (29/12) đến hết ngày 26/1. Tuy nhiên hiện tại, chính quyền tỉnh Lạng Sơn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ nước bạn. Hiện số lượng xe chở mặt hàng này đang ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn chưa thể thống kê chính xác nhưng ước tính lên đến hàng nghìn xe. Ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, hôm nay, Cục Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng đang hội đàm trực tiếp với hải quan Nam Ninh để tìm biện pháp tháo gỡ. Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 28/12, tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, TânThanh, Chi Ma là 3.838 xe. Với năng lực thông quan như hiện nay thì từ nay đến Tết Nguyên đán cũng chỉ có thể xuất khẩu được khoảng 1.000 xe, bằng nửa số lượng xe đang tồn đọng tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Hàng nghìn ha lúa vụ Đông Xuân vừa gieo sạ bị ngập úng

Trong 3 ngày (từ 26-28/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn liên tục khiến hàng ngàn ha lúa Đông Xuân của người dân tại tỉnh Phú Yên vừa mới gieo sạ đã bị ngập, cuốn trôi và có nguy cơ mất giống hoàn toàn. Tình trạng lúa Đông Xuân bị ngập úng khi vừa mới gieo sạ là thực tế tại cánh đồng của các thôn Mỹ Trung, Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa cũng như thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An, huyện Đông Xuân. Hiện người dân tại các địa phương này đang thực hiện nhiều giải pháp đưa nước ra khỏi ruộng để cứu lúa như tháo bờ, hút nước ra khỏi ruộng, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước… Đây là lần thứ 2 người dân bị thiệt hại giống trong vụ Đông Xuân do ảnh hưởng mưa lũ, trước đó người dân đã bị mất giống trong đợt lũ cuối tháng 11 và ngập úng khi vừa gieo sạ.

Xoài Campuchia từng mang nhãn 'Made in Vietnam' để vào Trung Quốc

Hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa được phê chuẩn giữa Trung Quốc và Campuchia, chính thức có hiệu lực hôm 25/12, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc qua việc đưa mức thuế đối với hầu hết các mặt hàng, trong đó có xoài, xuống mức 0. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi tình trạng xoài Campuchia từng mang nhãn 'Made in Vietnam' để được xuất sang Trung Quốc. Nhập khẩu xoài hàng năm của Trung Quốc tăng đều đặn trong những năm qua, với mức tăng đột biến gấp 5 lần từ năm 2019 đến năm 2020. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết trong một đánh giá thị trường năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 84.000 tấn xoài, trong đó 80% trong số này đến từ Việt Nam.

Sản lượng thịt hơi các loại của Hà Nội tăng 7%

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, năm 2021 chăn nuôi của thành phố Hà Nội có mức tăng trưởng mạnh, trong đó tổng đàn trâu toàn thành phố là 27.500 con, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 130.048 con, tăng 0,08%; đàn lợn 1,37 triệu con, tăng 9,07%; đàn gia cầm 39,8 triệu con, tương đương năm 2020; sản lượng thịt hơi các loại đạt 405.417 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng 20-30% nhưng Hà Nội cơ bản chủ động được nguồn cung, trong đó, sản lượng gia cầm, thủy sản của Hà Nội đã đáp ứng 100% nhu cầu người dân; sản lượng thịt lợn, thịt gà… đáp ứng 70-90%; còn lại Hà Nội sẽ nhập từ các tỉnh, thành phố.