Chuyển động Nhà nông 29/3: Bắc Giang dự kiến xuất khẩu 1.600 tấn vải sang Mỹ, EU

Ngành thủy sản, cảng biển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách Zero Covid của Trung Quốc

Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến ngành thủy sản, cảng biển của Việt Nam. Cụ thể, việc Trung Quốc tiến hành phong tỏa một số thành phố lớn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành thủy sản tại Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ thủy sản giảm đột ngột.

Sản lượng thủy sản tiêu thụ qua kênh nhà hàng, trường học, khách sạn chiếm khoảng 50 - 60% tổng sản lượng tiêu thụ; do đó, khi các kênh này đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu cá tra và tôm từ Việt Nam.

Đối với ngành cảng biển, việc Trung Quốc phong tỏa một số thành phố lớn, các trung tâm sản xuất, thương mại… sẽ làm hạn chế hoạt động giao thương giữa hai nước, từ đó làm sụt giảm sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Việt Nam.

Bắc Giang dự kiến xuất 1.600 tấn vải sang Mỹ, EU

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương này đang tìm cách vượt khó, đưa vải thiều vào thị trường có sức mua lớn là Mỹ và châu Âu. Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, sản lượng vải toàn tỉnh năm 2022 dự kiến trên 160.000 tấn, trong đó: vải dự kiến xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, Đối với thị trường xuất khẩu, ông Tuấn cho biết Bắc Giang đẩy mạnh hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường đã hợp tác những năm qua như: Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan...; và tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các thị trường tiêu thụ mới, tiềm năng. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang khuyến khích các doanh nghiệp mở gian hàng vải thiều trên các Sàn thương điện tử: Amazon.com, Alibaba.com, Sendo.vn, Postmart.vn, Voso.vn...; thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ vải thiều trên mạng xã hội, các Fanpage trên Facebook, Zalo. Trong đó, Bắc Giang xác định Mỹ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn. Bắc Giang kỳ vọng thông qua hội nghị trực tuyến, có thể tìm được giải pháp cho việc này với sự tham gia của các hãng hàng không.

Quý I/2022, hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản khôi phục mạnh mẽ

Ngày 29/3, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản khôi phục mạnh mẽ. Trong đó, giá cá tra tăng cao về mức kỷ lục năm 2018 sau hơn 2 năm liên tiếp ở mức thấp, giá tôm cũng có xu hướng tăng.

Cụ thể, sản lượng thủy sản tháng 3/2022 ước tính đạt 694,2 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này bao gồm: Cá đạt 517,4 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 68,2 nghìn tấn, tăng 9,1%; thủy sản khác đạt 108,6 nghìn tấn, giảm 1,6%. Tính chung quý I năm 2022, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.863,6 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 1.385,2 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 180,5 nghìn tấn, tăng 5,7%; thủy sản khác đạt 297,9 nghìn tấn, tăng 1,2%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I năm 2022 ước tính đạt 988 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 716,5 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 148,1 nghìn tấn, tăng 7,1%.

Diện tích dưa hấu Bình Định giảm mạnh, giá dưa vẫn rẻ bèo

Năm nay nông dân huyện Phù Cát (Bình Định) trồng được 267 ha dưa hấu, giảm gần 180 ha so cùng kỳ năm trước, tập trung tại các xã: Cát Lâm, Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Tài, Cát Sơn, Cát Tường và Cát Nhơn. Nhờ nước tưới đầy đủ và thời tiết thuận lợi, dưa vụ đông xuân ở Phù Cát cho năng suất đạt khá, bình quân 35 tấn/ha. Diện tích dưa hấu giảm mạnh, nhưng không vì thế mà giá dưa hấu tăng lên so với các năm, ngược lại còn rớt thảm hại. Nếu như năm ngoái dưa hấu bán tại ruộng được 6.000 - 8.000 đ/kg thì vụ này chỉ bán được khoảng 1.000 đ/kg. Người trồng dưa vừa thu hoạch vừa "mếu" vì tiền bán dưa không đủ bù chi phí đầu tư.