Chuyển động Nhà nông 30/4: Giá nhiều loại phân bón lên mức cao nhất trong lịch sử

Một khảo sát mới đây cho thấy giá nhiều loại phân bón đã lên mức cao nhất từ trước đến nay trên thị trường thế giới. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Giá cà phê tăng 600 đồng/kg, nguồn cung dồi dào

Giá cà phê hôm nay (30/4) trong khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg sau khi có sự điều chỉnh tăng 600-700 đồng/kg tùy từng địa phương. Tại Lâm Đồng, cà phê được thu mua với mức 41.100 đồng/kg. Tại Đắk Lắk giá cà phê ở mức 41.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua cùng mức 41.600 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, cà phê thu mua ở mức 41.600 đồng/kg tại Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 41.600 đồng/kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.600 đồng/kg. Sau những phiên trầm lắng, giá cà phê đã tăng trở lại. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định, thị trường bắt đầu đi vào thời kỳ kinh doanh theo tin thời tiết nên giá thường tăng giảm một cách thất thường. Bên cạnh đó, Việt Nam vừa kết thúc vụ thu hoạch cà phê thì Brazil và Indonesia cũng bắt đầu thu hoạch cà phê Robusta vụ mới nên nguồn cung tương đối dồi dào.

Nhu cầu nhập khẩu gạo của EU tăng mạnh, doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội

Theo Bộ Công Thương, châu Âu không tự túc được hoàn toàn gạo, điển hình như Thụy Điển, Đan Mạch, và Na Uy. Sản xuất trong khu vực chỉ đáp ứng 60% nhu cầu tiêu thụ gạo của EU, do vậy EU phải nhập khẩu 1,8 triệu tấn gạo xay xát. Do vậy, Bộ Công Thương cho rằng nhu cầu nhập khẩu gạo của EU sẽ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2020 – 2030, khoảng 250.000 tấn. Hiện nay, Việt Nam chỉ mới xuất khẩu gạo xay xát sang khu vực Bắc Âu. Tuy kim ngạch xuất khẩu chưa nhiều, chỉ chiếm 3% thị phần nhập khẩu tại Bắc Âu, nhưng tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, trung bình 54%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Do vậy, doanh nghiệp Việt cần nắm bắt lợi thế EVFTA để gia tăng thị phần ở thị trường này.

Giá nhiều loại phân bón lên mức cao nhất trong lịch sử

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), khảo sát cho thấy, giá phân bón tiếp tục tăng nhẹ vào tuần thứ 3 của tháng 4/2022. Trong đó, giá bán lẻ trung bình phân bón MAP tăng 6%, đạt trung bình 1.079 USD/tấn, cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào tuần đầu của tháng 11/2008, giá phân MAP cũng từng đạt mức giá này. Giá phân bón UAN32 tăng hơn 5%, lên 730 USD/tấn, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

6 loại phân bón còn lại có giá tăng nhẹ so với tháng trước và đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo một số nguồn tin quốc tế, hầu hết các loại phân bón tiếp tục tăng giá so với năm trước. Giá phân bón 10-34-0 hiện đã tăng 48%, MAP tăng 54%, DAP tăng 68%, UAN28 tăng 81%, UAN32 tăng 87%, urê tăng 99%, kali tăng 103% và Anhydrous tăng 117%.

Sơn La: Mộc Châu quy hoạch chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn

Hiện tại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Các doanh nghiệp, đơn vị sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo hệ thống xử lý chất thải hoạt động một cách hiệu quả. Ngoài ra, Mộc Châu hiện đang có khoảng 500 hộ chăn nuôi với quy mô nông hộ nằm rải rác trên địa bàn huyện. Những hộ chăn nuôi này không có điều kiện về hệ thống xử lý chất thải như các trang trại chăn nuôi lớn. Quy hoạch của Luật Chăn nuôi đã đặt ra lộ trình đến năm 2025 cấm chăn nuôi trong khu dân cư. Huyện Mộc Châu đã triển khai các giải pháp quy hoạch chuồng trại chăn nuôi. Sắp tới, huyện sẽ chuyển các chuồng trại về thành khu trang trại quy mô lớn ở vị trí xa khu dân cư. Bên cạnh đó, việc quy hoạch thành trang trại quy mô lớn cũng giúp việc đầu tư, quản lý hệ thống xử lý chất thải được thuận lợi, hiệu quả hơn, mục đích chính là đảm bảo vệ sinh môi trường.