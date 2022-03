Chuyển động Nhà nông 31/3: Bộ Công Thương sẽ hợp tác với Alibaba và Amazon để tiêu thụ nông sản

Vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại đã làm việc với Alibaba để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Bộ Công Thương sẽ hợp tác với Alibaba và Amazon để tiêu thụ nông sản

Liên quan đến kế hoạch tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, tại buổi họp báo thương kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã chủ động phối hợp với các địa phương, hiệp hội, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để ứng dụng công nghệ số bán hàng online, và đã kết nối với nhiều sàn Thương mại điện tử lớn như Amazon Global Selling… mà Bộ đã ký hợp tác. Tương tự, vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại cũng đã làm việc với Alibaba để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Bộ Công Thương cũng giao Cục Xúc tiến thương mại triển khai, xây dựng bản đồ nông sản Việt Nam, đây sẽ là kênh thông tin chính thức, giới thiệu khách hàng tiềm năng cho sản phẩm nông sản từng địa phương, và thông qua môi trường mạng hoàn toàn có thể kết nối trực tiếp từng địa phương, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất.

Xuất khẩu thủy sản quý I tăng 40%, điểm sáng là mặt hàng cá tra

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản ước đạt 920 triệu USD, duy trì tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến hết tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. VASEP nhận định xuất khẩu thủy sản quý I đạt được kết quả khả quan nhờ xuất khẩu cá tra vẫn đang trên đà hồi phục mạnh, tăng 80% đạt 261 triệu USD trong tháng 3.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU, tính hết quý I, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, cá tra đang lấy lại vị thế trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất, hiện chiếm 27% giá trị xuất khẩu thuỷ sản. Bên cạnh đó, mặt hàng tôm vẫn giữ tỷ trọng cao nhất với 37% mang về hơn 345 triệu USD trong tháng 3, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I, xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gấp 3 lần

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, quý I/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 6,3% so với quý I/2021; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 9,8 tỷ USD, giảm 3,5%. Với kết quả trên, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quý I đã vượt mục tiêu đề ra 2,1 tỷ USD. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý I, nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng 12,8%; lâm sản chính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,4%; thủy sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 38,7%; chăn nuôi ước đạt 75,6 triệu USD, giảm 22,4%. Đặc biệt, xuất khẩu các sản phẩm đầu vào sản xuất khoảng 603 triệu USD, tăng 72,5%, nhất là phân bón giá trị xuất khẩu khoảng 291 triệu USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ukraine đàm phán về xuất khẩu nông sản qua cảng của Romania

Ukraine, một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc và dầu thực vật hàng đầu thế giới, có đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu lương thực trong hai năm nhưng sẽ mất 1,5 tỷ USD xuất khẩu nông sản mỗi tháng do xung đột với Nga.

Bộ Nông nghiệp Romania đã xác nhận về các cuộc đàm phán cách thức giúp Ukraine xuất khẩu hàng hóa qua cảng Constanta "càng sớm càng tốt". Các quan chức cho biết cảng Constanta có năng lực xử lý các lô hàng bổ sung. Romania có chung biên giới Biển Đen - tuyến đường huyết mạch vận chuyển chính ngũ cốc và dầu mỏ - với Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Lưu lượng hàng hóa qua Constanta và các cảng khác của Romania từ đầu năm đến nay đã tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Về khối lượng, trung bình hàng ngày hàng hóa quá cảnh đã tăng từ 30.000 tấn mỗi ngày trong tháng Ba lên 160.000 tấn mỗi ngày.