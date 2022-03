Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến 10/3, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần đến cuối tuần. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 7/3.

Xâm nhập mặn được dự báo sẽ tiếp diễn ở ĐBSCL

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến 10/03/2022, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần đến cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các điểm đo mặn phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3/2021, riêng một số điểm đo mặn ở Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu và Kiên Giang ở mức xấp xỉ và cao hơn. Chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ này có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn 70-90km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: Phạm vi xâm nhập mặn 45-55km. Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên: Phạm vi xâm nhập mặn 55-65km. Sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn 45-55km. Sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn 45-50km. Để góp phần giảm thiểu các thiệt hại do hạn mặn gây ra, các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành về lịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng nhất là vùng cách biển đến 35-45 km, sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân 2022 xong, phải chờ nguồn nước ngọt trên sông ổn định hoặc chờ mưa diện rộng mới xuống giống vụ Hè Thu tiếp theo.

Giá mít Thái tăng trở lại

Sau thời gian dài rớt giá mạnh do ách tắc xuất khẩu sang Trung Quốc, những ngày gần đây, thị truờng tiêu thụ trái mít Thái ổn định, giá mít đã tăng trở lạị. Hiện các thương lái thu mua mít theo hai loại. Mít loại I có giá 14.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Mít loại II có giá 6.000 đồng/kg.

Tại ĐBSCL, những năm qua, nhờ rộng đầu ra mà diện tích cây mít tăng nhanh. Tiền Giang là một trong những địa phương có diện tích cây mít lớn ở ĐBSCL. Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 14.000 ha mít Thái, tập trung nhiều nhất tại huyện Cái Bè với khoảng 7.000 ha. Hiện diện tích mít đang cho trái của tỉnh khoảng 9.000 ha.

Thời tiết thất thường, người nuôi tôm Bình Định dè dặt xuống giống

Sau Tết, thời tiết ở Bình Định diễn biến bất thường, không ấm áp mà trở lạnh đột ngột, khiến người nuôi tôm ở đây vừa xuống giống vụ 1 vừa trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. So với những năm trước đây, vụ 1 năm nay người nuôi tôm ở Bình Định xuống giống muộn đến 15-20 ngày. Thế nên đến giờ phút này diện tích thả tôm giống trên địa bàn hiện chưa được nhiều. Người dân lo ngại, xuống giống trong giai đoạn này, tôm giống sống trong môi trường nước có nhiệt độ thấp sẽ không phát triển hoặc sinh bệnh và chết. Hiện nay, người nuôi tôm ở huyện Tuy Phước mới thả giống được khoảng 253 ha; trong đó, có 36 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức bán thâm canh, thâm canh và 217 ha nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh cải tiến, đạt tỷ lệ 29% so với tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản trong vụ này của huyện. Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện cũng khuyến cáo bà con nuôi tôm trên địa bàn cần theo sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn, hạn chế dịch bệnh, tránh thiệt hại kinh tế cho người nuôi.

Đơn hàng xuất khẩu cá ngừ sang Nga và Ukraine phải quay đầu

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine nổ ra, một số đơn hàng đã gửi đi phải quay trở lại, giao dịch xuất khẩu cá ngừ sang cả 2 nước nói trên đều phải tạm dừng do rủi ro về giao dịch ngân hàng. VASEP cho rằng mặc dù hai thị trường không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, nhưng trước nhưng tác động nói trên dự kiến xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới sẽ giảm tốc. Trước đó, năm 2021, xuất khẩu cá ngừ sang Nga và Ukraine đều ghi nhận kết quả ấn tượng. Hai nước này thuộc top 20 thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn của Việt Nam, trong đó Nga đứng thứ 13 và Ukraine ở vị trí thứ 19.