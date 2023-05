Mía Nghệ An được mùa được giá; Gần 114 ha lúa xuân ở Can Lộc đổ ngã do mưa dông, gió giật; Trà Vinh khuyến khích mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao… là những tin chính trong bản tin Chuyển động Nhà nông hôm nay.