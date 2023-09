Hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy về địa bàn, cùng với việc đưa các Chi bộ Công an xã đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tham mưu, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La.

Giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa Công an chính quy về xã

Công an tỉnh Sơn La đã điều động, bố trí trên 1.000 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 197/197 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau khi được phân công về cơ sở làm nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy ở các xã, thị trấn đã phát huy vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.



Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, tạo môi trường an toàn, ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.