Đột kích hang ổ sản xuất, chứa 271 tấn phân bón giả của ông Giám đốc 7X ở Quảng Ngãi

Tại kho chứa Công ty TNHH MTV Việt Đức, ở Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức, do ông Nguyễn Đức Đề làm giám đốc, công an Quảng Ngãi phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả. Đây cũng là vụ sản xuất, buôn bán phân giả lớn nhất từ trước đến nay, mà công an tỉnh này phát hiện, triệt phá.