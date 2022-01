Đây là năm thứ 2 chương trình “Tết đầm ấm - Xuân nghĩa tình” được tổ chức tại xã Kim An. Năm nay Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an xã Kim An, UBND, UBMTTQ xã, cùng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm