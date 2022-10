Với 6.000ha vùng nguyên liệu hiện trạng và định hướng mở rộng lên tới 20.000ha, trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát toàn bộ chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây gai một cách đồng đều, hiệu quả. Là những viên gạch nền móng cho cả dự án, Tập đoàn An Phước – Viramie kết hợp cùng Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai nghiên cứu, chọn tạo giống gai xanh phù hợp nhất cho sản xuất. Cây giống cần ổn định về di truyền, có thể thu hoạch quanh năm và cho năng suất cao.

Được công nhận giống quốc gia vào năm 2018, giống gai AP1 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chất lượng, đặc biệt rất thích hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên của Việt Nam.

Vùng sản xuất khu vực Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá là nơi nghiên cứu và phát triển cây giống, nhằm đảm bảo chuẩn hoá tuyệt đối chất lượng thành phẩm trên toàn bộ diện tích canh tác.

Khí hậu ôn hoà, không tồn dư hoá chất độc hại và kim loại nặng, cách xa nhà máy và khu công nghiệp là những điều kiện tiên quyết trong việc lựa chọn vùng sản xuất nguyên liệu.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của ông Trần Ngọc Dương – Tổng Giám đốc tập đoàn An Phước – Viramie, một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình sản xuất là vấn đề về tính hiệu quả và chất lượng nguồn lực tại vùng nguyên liệu.

Để giải quyết những khó khăn đó, với từng vùng nguyên liệu trên mỗi địa phương khác nhau đều có cán bộ của tập đoàn An Phước – Viramie ngày ngày tham gia sản xuất cùng bà con nông dân, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây gai. Nhờ vậy, tất cả vùng nguyên liệu trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều tuân theo đúng quy trình và tiêu chuẩn sản xuất, mang lại thành phẩm có tính đồng đều cao cả về sản lượng và chất lượng.

Cây gai trưởng thành có chiều cao từ 2,5m – 3m, khả năng phát trồi nhanh, mỗi năm có thể thu hoạch từ 4 - 6 vụ. Gốc gai lưu tại ruộng, sau 50 ngày lại cho lứa tiếp theo, vòng đời sinh trưởng lên tới 10 năm. Cũng từ những cây gai này đã mang lại sinh kế bền vững cho hàng nghìn nông dân.

Sau khi thu hoạch, cây gai được đưa vào máy tuốt để lấy vỏ, sau đó vỏ gai được đem phơi sấy cho đến khi đạt được độ khô tiêu chuẩn sẽ được đóng bó và tiến hành phân loại, bảo quản, chuyển sang giai đoạn chế biến tiếp theo.



Bên cạnh đó, công tác logistic cũng được đặc biệt quan tâm. Kho bãi, trạm trung chuyển được xây dựng trên nhiều khu vực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hành trình của vỏ gai khô từ vùng nguyên liệu về đến nhà máy sản xuất.

Được đặt cạnh khu nghiên cứu chọn tạo cây giống tại Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, nhà máy sản xuất sợi gai An Phước – Viramie vinh dự là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công sợi từ cây gai xanh.

Là mắt xích quan trọng trong quy trình sản xuất khép kín, nhà máy sản xuất sợi gai An Phước – Viramie là nơi tập trung tối đa toàn bộ các nguồn lực, sở hữu hệ thống máy móc, trang thiết dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới, được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý, Đức và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quán lý giàu kinh nghiệm cùng cán bộ kỹ thuật tay nghề cao ngày đêm miệt mài làm việc nhằm mang lại năng sất cao và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Hiện tại, nhu cầu đầu vào của nhà máy là vỏ gai khô khoảng 6000 tấn/năm, công suất xử lý đáp ứng 1700 tấn sợi gai thành phẩm/năm và phụ phẩm là xơ gai đạt 1400 tấn/năm.

Trải qua hàng chục công đoạn trong nhà xưởng từ tách keo đến quá trình kéo sợi, những vỏ gai khô thô ráp được "lột xác" thành những sợi gai thành phẩm chất lượng.

Đó cũng là kết quả từ sự nỗ lực của toàn bộ tập thể đội ngũ nhân lực, khi tập trung vận hành nhà máy liên tục 24/24, tận dụng tối đa thời gian sản xuất. "Máy móc và con người cùng phối hợp, tạo thành một dây chuyền tương đối hoàn hảo" – Ông Trần Văn Tuấn – Giám đốc điều hành nhà máy sản xuất sợi gai An Phước – Viramie chia sẻ.





Với từng công đoạn, chất lượng thành phẩm đầu ra đều được kiểm tra kỹ càng, đạt tiêu chuẩn chất lượng mới chuyển sang công đoạn tiếp theo, nếu không đạt sẽ đưa xử lý lại từ đầu. Bên cạnh đó, nhà máy cũng lên kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất một cách bài bản và chuyên nghiệp. Từ đó, mọi mắt xích trong quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa phát sinh trong quá trình sản xuất.

Cũng theo ông Tuấn, niềm tự hào lớn nhất của nhà máy trong cả quy trình là công nghệ của công đoạn nấu gai tách keo. Đây là công đoạn mang tính quyết định đến chất lượng và tỷ lệ thu hồi sản phẩm cuối cùng.





Dệt may là ngành công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Nắm bắt được tình hình, nhà máy sản xuất sợi gai An Phước – Viramie quyết tâm xây dựng hình ảnh nổi bật với một không gian xanh, một môi trường sạch. Rất nhiều cây xanh được trồng trong khuôn viên nhà máy, bên cạnh đó là khu phụ trợ xử lý nước thải với công suất 4.400m3/ngày, đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu chất lượng xả thải ra môi trường.

Đã có cơ hội đón tiếp rất nhiều chuyên gia quốc tế trong ngành dệt may, nhà máy An Phước – Viramie luôn khẳng định sự tự tin về toàn bộ quy trình sản xuất và xả thải, về chất lượng thành phẩm và hướng tới phát triển công nghiệp một cách văn minh, bền vững.





Những cuộn sợi gai thành phẩm từ nhà máy sẽ được mang đi dệt thành những tấm vải gai, kết thúc quy trình sản xuất khép kín. Vậy nhưng, hành trình kỳ diệu của sợi gai Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Với những đặc tính nổi bật, sợi gai Việt Nam đang từng bước khẳng định mình và vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Theo các chuyên gia, trong khi vi khuẩn có thể nhân lên trong các sản phẩm sợi bông, len thì trái lại vi khuẩn trên các sản phẩm vải gai AP1 lại bị tiêu diệt đến 75% sau 24h. Các thử nghiệm cũng chứng minh rằng, sau 50 lần giặt, hiệu quả khử trùng vẫn đạt hơn 98%, giúp hạn chế sự ô nhiễm thứ cấp do vi khuẩn.

Ngoài ra, nhờ cấu trúc các lỗ xốp siêu mịn bên trong sợi gai, nên vải làm từ sợi này có khả năng hấp thụ hơi ẩm rất nhanh và cũng tan ngay sau đó, giúp người mặc luôn cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Một đặc tính nổi bật khác của sợi gai là tính cường lực cao. Sợi gai bền và chắc, mang lại những lợi thế lớn trong quá trình dệt may.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, An Phước – Viramie đang cung cấp 2 loại sợi chính, một là sợi gai Ramie 100%, hai là sợi gai hỗ hợp được pha với các dòng sợi khác như cotton, sợi PE, sợi Viscose… mang lại sự đa dạng trong sản phẩm, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Những sợi gai pha đã phần nào khắc phục những hạn chế của sợi gai ban đầu, mang lại những cảm giác trải nghiệm vải tuyệt vời nhất cho người sử dụng may mặc, hướng tới phân khúc chất lượng, những ứng dụng thời trang mang đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh đó, những sợi pha như sợi OE, sợi TC cũng là những sản phẩm đang rất được ưa chuộng phục trong ngành hàng không, những chi tiết cho robot, công nghiệp điện, công nghiệp ô tô và công nghiệp nội thất.

"Cả trong nước và quốc tế, An Phước – Viramie luôn nhận được phản hồi rất tốt về chất lượng sản phẩm, chỉ số cường lực, yêu cầu kỹ thuật từ các đối tác kinh doanh." Ông Tô Đức Minh – Phó giám đốc kinh doanh tập đoàn An Phước – Viramie.

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc sản xuất xuất sợi gai, An Phước – Viramie đang nắm giữ cơ hội phát triển rất lớn trong ngành dệt may. Trong khi thị trường nguyên liệu cho ngành dệt may Việt Nam còn đang phụ thuộc vào nước ngoài, bước đi của tập đoàn An Phước – Viramie đã mở ra một cánh cửa mới. Những bước tiến vượt bậc ấy đã khẳng định tiềm năng tăng trưởng thần kỳ của ngành gai trong tương lai.



Sự thành công ban đầu của sợi gai Việt Nam hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa công tác mở rộng vùng nguyên liệu, mang lại sinh kế bền vững cho hàng nghìn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đây cũng là bước đệm để có thể xuất hiện nhiều hơn nữa những nhà máy sản xuất sợi gai trên khắp đất nước Việt Nam. An Phước – Viramie cam kết luôn sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, với khát khao đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất sợi gai và các sản phẩm từ sợi gai tầm cỡ khu vực và quốc tế.