HỘP THƯ NÔNG THÔN XANH: Bãi rác khổng lồ án ngữ ngay cổng chung cư hiện đại giữa Thủ đô

Bãi rác khổng lồ án ngữ ngay cổng chung cư hiện đại giữa Thủ đô; Nước thải đen ngòm rỉ ra từ bãi rác tập trung gây ô nhiễm hàng loạt ruộng đồng, sông suối... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.

Bãi rác khổng lồ án ngữ ngay cổng chung cư hiện đại giữa Thủ đô

Độc giả Phương Anh - Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Suốt 1 tháng nay, một bãi rác khổng lồ án ngữ ngay tại trước cổng chung cư THT New City tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Mỗi khi tôi đón con đi học về ngang qua đó, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc suốt cả con đường rất kinh khủng. Không chỉ vậy, rất nhiều ruồi nhặng, côn trùng từ bãi rác xuất hiện ngày một nhiều. Các trường mầm non, nhà hàng kinh doanh khu vực đó cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, luôn trong tình trạng cửa đóng then cài để giảm bớt mùi hôi thối len lỏi vào trong nhà.

Rất đáng quan ngại khi tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ đang diễn biến rất phức tạp trong toàn thành phố, mà bãi rác này vẫn tồn tại và ứ đọng nhiều hơn mỗi ngày. Mong chương trình Nông Thôn Xanh phản ánh tình trạng này tới cơ quan chức năng và ban quản lý chung cư để nhanh chóng giải quyết bãi rác này.

Nước thải đen ngòm rỉ ra từ bãi rác tập trung gây ô nhiễm hàng loạt ruộng đồng, sông suối

Độc giả Nguyễn Hoàng Anh - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk

Nhà cách bãi rác Hòa Phú (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) gần 1km, nhưng gia đình tôi hàng ngày vẫn phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác này. Nhiều năm nay người dân chúng tôi luôn sống trong tình trạng lo lắng, rất sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người già và trẻ em. Không chỉ là mùi hôi thối, các hồ chứa rác rỉ nước thải đen ngòm, đục ngầu suốt ngày đêm, tràn ra cả đồng ruộng, sông suối khiến chúng tôi không thể sản xuất, canh tác.

Dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn suốt 3 năm qua. Mong chương trình Nông Thôn Xanh vào cuộc, giúp người dân chúng tôi lấy lại cuộc sống, môi trường trong lành như trước kia.

Đổi rác lấy quà cùng chiến dịch "Cùng gom nào - cho trái đất xanh"

Độc giả Ngọc Hữu - Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Cuối tuần vừa qua, tôi cùng bạn bè đã tham gia chiến dịch "Cùng gom nào – cho trái đất xanh" của nhóm Limart tổ chức. Chỉ cần mang những tập giấy vụn đã qua sử dụng, các chai nhựa và túi nylon, các loại pin cũ đã hết đến Limart là đã có thể đổi lấy những phần quà nhỏ do nhóm chuẩn bị. Các món quà cũng rất đa dạng như đá khuếch tán tinh dầu, xà phòng thảo mộc… hầu hết đều là đồ tái chế của nhóm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được tham gia workshop hướng dẫn tái chế rác sinh hoạt, dệt vải từ nylon cũ,… những trải nghiệm hết sức thú vị.

Hoạt động của nhóm đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp về việc thu gom, phân loại và tái chế rác, mong chương trình Nông Thôn Xanh tích cực chia sẻ tới đông đảo khán giả chương trình.

150 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy tuyến Rạch Lăng

Độc giả Vũ Tú - Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Cuối tuần vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Quận Đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bình Thạnh, hơn 150 Đoàn viên, tình nguyện viên Sài Gòn Xanh, Hội Yêu Rác đã tham gia hoạt động dọn dẹp rác thải, thực hiện công trình khơi thông dòng chảy tuyến Rạch Lăng (Đoạn đi qua cầu Băng Ky, Phường 11). Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu thiên nhiên, mọi người đã có mặt từ 6h00 sáng để bắt đầu hành trình dọn dẹp. Nhận được nhiều phản ứng tích cực của rất nhiều người dân xung quanh, đó chính là nguồn động lực tiếp sức cho hành trình góp phần tạo nên phố phường xanh sạch của tình nguyện viên, hơn hết đó cũng là khởi đầu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người chúng ta.

Mong chương trình Nông Thôn xanh lan tỏa những hình ảnh đẹp này đến với nhiều khán giả và thân mời các bạn tham gia các chương trình ý nghĩa sắp tới.

