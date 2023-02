Lai Châu: Công an xã giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật

Thời gian qua, Công an xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu), bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật...

Lai Châu: Lực lượng công an xã nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân

Địa bàn hoạt động của Công an xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu) có 15 bản, hơn 1.200 hộ với hơn 5.200 nhân khẩu. Xã có 4 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Thái, Kinh, Giáy, Lự, trong đó, dân tộc Kinh và dân tộc Thái chiếm đa số. Đa phần các hộ dân trong xã sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân, Công an xã Bình Lư đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền pháp luật tới người dân tại thôn, bản nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người dân. Ngoài ra, lực lượng công an xã lồng ghép trong các cuộc họp của mỗi đoàn thể tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần tự giác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.