Chuồng nuôi chim cút đẻ đúng tiêu chuẩn phải đáp ứng được các nhu cầu sinh lý của chim cũng như đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường, người nuôi chim cần đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật khi làm chuồng.

Kỹ thuật làm chuồng nuôi chim cút đẻ

Vật liệu

Vật liệu làm chuồng thường là khung thép và vây bằng lưới thép mạ kẽm để hạn chế rỉ sét.

Không nên làm chuồng bằng gỗ vì dễ bị mối mọt và ảnh hưởng đến sức khỏe đàn cút nuôi. Nên chọn loại lưới mắt nhỏ để chim dễ di chuyển và chống chuột. Các lồng được thiết kế thành nhiều tầng để tiết kiệm diện tích và tăng số lượng đàn. Nóc lồng lót vật liệu mềm để tránh tổn thương vì chim cút hay nhảy. Lồng nuôi chim cút nên có chân cao 50 cm để hạn chế các loài gây hại cũng như tạo không gian cao ráo. Phần mái che có thể làm từ nhiều loại vật liệu nhưng khuyến khích nhất là ngói hoặc tôn lạnh để sử dụng lâu dài và tránh nóng, che mưa hiệu quả.

Các loại lồng nuôi chim cút

Chuồng nuôi chim cút sinh sản được chia thành ba loại chuồng nuôi khác nhau, bao gồm lồng úm, lồng hậu bị và lồng cút đẻ. Ba kiểu chuồng này dành cho ba giai đoạn phát triển riêng biệt từ lúc chim còn non cho tới khi chim có khả năng sinh sản.

Lồng úm:

Đây là khu vực dành cho chim non dưới 10 ngày tuổi. Kích thước của lồng úm rất đa dạng và tùy theo diện tích nuôi để thiết kế, thường có kích thước trung bình là 1,5 x 1 x 0,5 m. Khung lồng làm bằng thép cây xây dựng và vây bằng lưới thép mạ kẽm 2,5 mm ô vuông 0,8 x 0,8 cm. Lồng úm cần có các bóng đèn sưởi để duy trì thân nhiệt cho chim non. Mỗi lồng có thể úm được khoảng 200 chim non.

Lồng hậu bị:

Khu vực này dành cho chim đang trong giai đoạn phát triển có độ tuổi từ 11 - 30 ngày. Kích thước và vật liệu tương tự như lồng úm nhưng giảm nhiệt độ sưởi và thời gian sưởi vào ban đêm hoặc khi trời lạnh. Khu vực này chỉ nên nuôi với mật độ 100 - 120 cá thể/lồng.

Lồng cút đẻ:

Lồng nuôi chim cút đẻ có kích thước 1 x 1,5 x 0,5 m. Mỗi lồng nuôi khoảng 25 - 30 cút mái. Nóc lồng làm bằng vật liệu mềm vì cút hay nhảy dựng đứng. nền chuồng được xây nghiêng với độ dốc khoảng 3 - 50 để trứng lăn ra máng hứng nhẹ nhàng, dễ dàng thu hoạch trứng mà không bị vỡ. Ngoài máng ăn và máng uống, lồng cút đẻ còn được trang bị thêm máng hứng trứng thường đặt ở phần chân dốc của đáy chuồng. Máng hứng trứng có kích thước 5 x 1,5 x 3 cm, được lót thêm vải để hạn chế tối đa trứng bị nứt vỡ khi lăn xuống máng.

Các dụng cụ đi kèm

Khi làm chuồng nuôi chim cút cần lưu ý đến các vật dụng đính kèm bao gồm:

Máng thức ăn:

Máng ăn được gắn phía ngoài lồng khi chim đã lớn và được đặt bên trong lồng úm. Kích thước máng thường là 5 x 50 x 2 cm có lưới che trên mặt để tránh tình trạng thức ăn rơi vãi, hao hụt.

Máng nước uống:

Máng được đặt kế bên máng thức ăn và có kích thước 5 x 50 x 4 cm.

Máng hứng trứng:

Máng trứng được đặc bên ngoài lồng chim đẻ và ở phần chân dốc của đáy lồng. Kích thước dài bằng đáy lồng 5 x 1,5 x 3 cm. Có thể lót thêm vải để hạn chế tối đa trứng bị nứt.

Các yêu cầu của chuồng nuôi chim cút

Chuồng nuôi cần có nhiệt độ thích hợp và ổn định. Nhiệt độ của chuồng nuôi quá nóng hoặc quá lạnh sẽ khiến chim bị rối loạn trao đổi chất, giảm tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt cũng như khả năng đẻ trứng và chất lượng trứng. Môi trường bên trong chuồng nuôi chim cút cần phải thoáng mát, thông gió tốt để không khí sạch được lưu thông, hạn chế tích tụ các loại khí độc hại sinh ra từ chất thải của chim. Ngoài ra chuồng nuôi phải cao ráo, tránh ẩm thấp dễ gây bệnh cho chim. Cần vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi. Không gian yên tĩnh, tránh các động vật gây hại.