Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Sơn La, thời gian qua tại huyện Phù Yên, Trại giam Yên Hạ thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho các can, phạm nhân.