Nghiên cứu cho thấy ngành thời trang, may mặc luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với môi trường tự nhiên. Sự thật khiến nhiều người tiêu dùng phải ngạc nhiên, khi hầu hết những sản phẩm chúng ta khoác lên người hiện nay đều có thể là kẻ thù của môi trường, hoặc cũng để lại tác động xấu lâu dài ở một khâu sản xuất nào đó. Các sản phẩm dệt may phổ thông chủ yếu làm từ nylon hay polyester – các loại sợi được tổng hợp từ các chất hoá dầu độc hại.







Chưa kể việc sản xuất ra cotton – một trong những chất liệu phổ biến nhất – theo quy trình truyền thống tiêu thụ đến 25% lượng thuốc bảo vệ thực vật của toàn thế giới. Người ta ước tính rằng để may một chiếc áo T-shirt bằng cotton, trung bình người trồng bông có thể sử dụng tới 150ml hoá chất độc hại.



Tuy nhiên, bắt nhịp với xu thế hiện đại, người tiêu dùng đang có xu hướng ủng hộ các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Họ dần xây dựng ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, môi trường cũng như hướng đến các lợi ích xã hội.





Với 15 năm nghiên cứu và làm việc trong ngành may mặc tại thị trường Nhật Bản, ông Kobayashi Takanori – Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Unitika Trading Việt Nam chia sẻ, những biến động lớn của thế giới như đại dịch Covid – 19, ảnh hưởng biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ tới tâm lý, thói quen tiêu dùng của đa số người Nhật.



Bên cạnh đó, rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Prada, Gucci… cũng bị cuốn theo làn sóng "xanh hoá" toàn cầu, liên tiếp ra mắt những bộ sưu tập được làm từ chất liệu tự nhiên hoặc tái chế, đặc biệt thân thiện với môi trường. Đây được coi như xu thế tất yếu cho tương lai của ngành công nghiệp thời trang, may mặc.







Đứng trước những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển thời trang bền vững, sợi gai xanh đóng góp vai trò tiên phong tại Việt Nam. Những sợi gai thành phẩm đầu tiên từ cây gai xanh tại Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc mới trong cả lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp quốc gia, là kết quả đáng tự hào của tập đoàn An Phước – Viramie trong việc phát triển vùng nguyên liệu kết hợp sản xuất sợi gai theo quy trình khép kín.





Với những phẩm chất ưu việt như bền bỉ, thoáng mát cùng khả năng tự kháng khuẩn cao, sợi gai xanh còn mang đến một diện mạo mới, một hướng đi mới cho ngành thời trang quốc gia.



Không phải ngẫu nhiên sợi gai được ví như nữ hoàng của các loại sợi tự nhiên, các sản phẩm từ sợi gai xanh Viramie sẵn sàng chinh phục những vị khách khó tính nhất.





Khả năng tuỳ biến, phối kết hợp của sợi gai xanh Viramie cũng được đánh giá rất cao, cả về chất lượng cũng như tính thẩm mỹ. Ghé thăm phòng trưng bày của NTK La Phạm tại trung tâm Hà Nội, khách hàng không khỏi bất ngờ và phấn khích trước những chiếc áo dài thổ cẩm từ sợi gai xanh đầy độc đáo. Từ một nhà nghiên cứu hoá môi trường, sau 20 năm sinh sống ở nước ngoài, NTK La Phạm trở về Việt Nam, theo đuổi đam mê về thời trang.







Tìm kiếm cảm hứng trong những khung cửi dệt thổ cẩm tại những bản làng người H'mong, hay đâu đó trong những cửa hàng vải trên con phố Hà Nội, và thậm chí trong cả bảo tàng Thời Trang ở cung điện Galiiera ở Paris Pháp, La Phạm vẫn không quên sứ mệnh của tuổi thanh xuân là gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Nắm bắt được xu thế, thời trang La Phạm kết hợp cùng đối tác chiến lược An Phước.- Viramie tìm ra lời giải cho những thách thức về xu thế sử dụng nguyên liệu xanh.



"Sợi gai xanh ở Việt Nam đang đứng một vị trí rất quan trọng. Chúng tôi ưu tiên sử dụng những vật liệu trong nước và những vật liệu thân thiện môi trường. Sợi vải gai có những ưu điểm mà tôi rất yêu thích như chất lượng cao, phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã kết hợp vải gai cùng rất nhiều chất liệu thổ cẩm từ các dân tộc khác nhau và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Vải gai của An Phước Viramie cũng có rất nhiều loại, đa dạng về kiểu dệt, màu sắc và dễ dàng kết hợp với những sợi khác để cho ra những hiệu ứng khác nhau, đáp ứng tốt cả về chất lượng cũng như thẩm mỹ của sản phẩm." – NTK La Phạm.





Những đường nét, hoa văn thổ cẩm tinh xảo nổi bật trên nền vải gai thể hiện trọn vẹn ý đồ và tinh thần của người thiết kế, thấm đượm nét văn hoá và niềm tự hào dân tộc. Khác với suy nghĩ ban đầu về việc vải gai thô cứng, gây rát trên làn da, với công nghệ kỹ thuật kéo sợi và dệt vải tiên tiến từ Tập đoàn An Phước – Viramie đã khiến khách hàng hết sức ngạc nhiên và thích thú qua những sản phẩm mềm, mượt không kém chất liệu lụa. Không chỉ vậy, tính ứng dụng cao trong đời sống từ những chiếc áo khoác dáng ngắn, dáng dài của thời trang La Phạm đã nhận được phản hồi hết sức tích cực từ phía khách hàng.

Công Ty TNHH Unitika Trading Việt Nam cũng đang tập trung nghiên cứu, phối kết hợp sợi gai với các loại sợi khác để nâng cao tính ứng dụng của thành phẩm. Đa dạng các loại hình sản phẩm được ra mắt như các sản phẩm đồng phục, bảo hộ lao động đã góp phần đưa sợi gai xanh đến gần hơn với đời sống người Việt.

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc sản xuất sợi gai, Tập đoàn An Phước – Viramie đang nắm giữ cơ hội phát triển rất lớn trong ngành dệt may. Được đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sợi gai An Phước có thể cung cấp ra thị trường 1.700 tấn sợi gai thành phẩm/năm và xơ gai đạt 1.400 tấn/năm. Với công nghệ và năng lực sản xuất như hiện nay nhà máy sợi gai An Phước có thể sản xuất ra dòng sợi 100% gai ( sợi 100% ramie) đa dạng về chi số và các sản phẩm sợi gai hỗn hợp. Đặc biệt sợi gai thành phẩm đều được tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khắt khe từ đối tác trong nước và quốc tế

Hiện nay, An Phước – Viramie chủ động được vùng nguyên liệu khoảng 6.000ha trên khắp lãnh thổ Việt Nam và định hướng đến năm 2030 mở rộng vùng nguyên liệu lên tới 20.000 ha góp phần phủ xanh dải đất hình chữ S, mang lại sinh kế bền vững cho hàng nghìn nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số







Từ những giá trị về kinh tế và giá trị xã hội mà cây gai xanh đem lại, Tập đoàn An Phước – Viramie đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện dự án " Làm chủ công nghệ trồng và chế biến tơ sợi chất lượng cao từ cây gai xanh phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may" nằm trong hợp phần dự án " Đẩy mạnh đổi mới sang tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ - FIRST được ngân hàng Thế giới ( WB) tài trợ.



Hình ảnh một nhà máy xanh, một môi trường sạch là điểm sáng của nhà máy sợi gai An Phước trên bản đồ dệt may Việt Nam. Việc hoàn tất quy trình hoàn toàn khép từ vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất đã làm giảm đáng kể lượng CO2 thải ra môi trường từ quá trình vận chuyển. Trong quá trình sản xuất 60% lượng nước thải sẽ được xử lý tuần hoàn, bùn thải tái tạo cho sản xuất, hạn chế thấp nhất ô nhiễm ra môi trường.





Với định hướng chiến lược đã đề ra, An Phước - Viramie luôn cố gắng sáng tạo và nỗ lực không ngừng để tiếp tục đưa ra những giải pháp mới, sản phẩm mới hướng tới ngành thời trang xanh. Trên con đường phát triển cây gai xanh Việt Nam, An Phước – Viramie kỳ vọng lan toả thông điệp " Gieo sống xanh gặt an lành" đến cộng đồng và cam kết đồng hành để người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm tốt nhất, an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường./.