Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương mang tính đột phá chiến lược, xây dựng và phát triển lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thời gian qua, lực lượng công an xã Bon Phặng (huyện Thuận Châu, Sơn La) đã phát huy hiệu quả từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm.