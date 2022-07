Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tây Bắc Bộ, Trung Bộ cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa mưa to đến rất to và dông rải rác. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.