Thời tiết hôm nay 19/2: Hà Nội, Bắc Bộ rét đậm rét hại, mưa vừa mưa to, vùng núi có nơi dưới 9 độ

Do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường hoạt động với cường độ rất mạnh, thời tiết hôm nay 19/2, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và bắc miền Trung, nhiều khu vực từ Đà Nẵng trở ra sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trọng tâm mưa to tập trung ở đồng bằng và nam đồng bằng Bắc Bộ.