Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ nắng nóng, riêng Điện Biên-Sơn La có nơi trên 37 độ C. Trung Bộ nắng nóng, một số nơi ở Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tăng nhiệt trở lại, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C.