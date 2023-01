Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 6/1: Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm rét hại, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa vừa mưa to đến rất to. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, mưa to cục bộ.