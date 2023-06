Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to cục bộ; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và giông rải rác. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.