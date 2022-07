Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 (ngày 7/7/2022), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nam Bộ có mưa to cục bộ.