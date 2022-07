Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 (ngày 8/7/2022), cả nước sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối; Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ có mưa to cục bộ. Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to.