Do nở sớm hơn mọi năm 1 tháng, nên dù mới chỉ giữa tháng 4, hoa loa kèn tại vựa hoa Tây Tựu (Hà Nội) đã nở rộ. Theo người trồng tại đây, do quá nhiều người trồng nên năm nay loa kèn bị dội chợ, giá giảm chỉ còn 50% so với mọi năm.