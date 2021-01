Ngoài hơn 3,5kg ma túy đá, công an đã thu giữ 1 xe ô tô, hơn 106 triệu đồng và một số vật chứng liên quan. Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã hoạt động được một thời gian, vỏ bọc của các đối tượng hết sức tinh vi và nằm ngay trong lòng những quận nội thành của thủ đô Hà Nội.

Tóm gọn đường dây buôn ma túy từ Sơn La về Hà Nội

Hồi 00 giờ 30 phút ngày 16 tháng 01, tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt quả tang cùng số ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sơn La

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Dương, SN: 1989, trú tại bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và Lê Văn Cường, SN: 1972, trú tại tiểu khu Xưởng Sữa, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ: 04 túi ma túy đá có trọng lượng 3.611,64g; hơn 100 triệu đồng, 01 xe ô tô và một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, khoảng 8h20 ngày 16/1, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lường Thị Chung (SN 1982, trú tại Bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, chỗ ở hiện tại Tiểu khu Bản Mòn, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thu giữ 1 xe máy, 28 triệu đồng.

Đến 9h ngày 16/1, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thị Minh (SN 1974, trú tại Số 97, ngõ 70, Phường Tương Mại, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, chỗ ở hiện tại số 52, ngõ 66, phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) phát hiện, thu giữ 1,94g Heroin, 1 cân điện tử; 1 đầu thu phát camera; 5 ĐTDĐ; hơn 196 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ của các nhóm đối tượng

Đến 11h50 ngày 16/1, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Lóng Sập tỉnh Sơn La tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Công U (SN 1984, trú tại Bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thu giữ 114 viên ma túy tổng hợp; 1 xe ô tô. Công an huyện Vân Hồ đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng Lường Thị Chung, Bùi Thị Minh, Đinh Công U cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an huyện phối hợp Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC04, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Đồn Biên phòng Lóng Sập đang tục điều tra, mở rộng vụ án.