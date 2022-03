Davide Martello, được biết đến là "Piano Man" của Quảng trường Taksim ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Anh đã chơi piano trong nhiều giờ đồng hồ tại biên giới Ba Lan, để mang lại niềm vui cho những người dân Ukraine đang phải chạy trốn khỏi vùng chiến sự quê nhà.

Người dân tị nạn Ukraine chơi bài "We are the Champions cùng người đàn ông khuyết tật tại biên giới Ba Lan

Những người dân tị nạn Ukraine đã tìm thấy giây phút bình yên tại biên giới Ba Lan, khi nghe những bản nhạc do "Người đàn ông piano" Davide Martello trình diễn. Sau đó, một người phụ nữ Ukraine đã cùng Martello ngồi chơi bản hit của ban nhạc rock Queen của Anh mang tên "We Are the Champions". Màn trình diễn ngẫu hứng diễn ra một tuần sau khi chiến sự tại Ukraine bắt đầu, và khi vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai giữa Ukraine và Nga kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận nào rõ ràng.

Sau màn trình diễn của mình, người phụ nữ - nói một vài từ bằng tiếng Anh và làm cử chỉ - gợi ý rằng cô đã rời khỏi Ukraine và đã không ngủ được trong nhiều ngày.

Martello được biết đến với cái tên "Piano Man" (Người đàn ông chơi piano) của Quảng trường Taksim ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), khi anh đến dinh thự với một cây đàn piano lớn, nơi những người biểu tình chống chính phủ đụng độ cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013.