Ghi nhận của Phóng viên Dân Việt lúc 18h30, tại Quảng Nam xuất hiện mưa rất to kèm theo gió mạnh giật mạnh. Lãnh đạo TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ 17h chiều 27/9 tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) đã có mưa lớn và gió mạnh cấp 8.