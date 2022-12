Video: Quốc lộ 8 tiếp tục bị sạt lở do mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của Khu quản lý đường bộ II, tính đến 10h sáng nay (6/12), điểm sụt trượt tại Km 82+300 QL8 (cầu Eo Cô Gái) thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã thông xe 1 lượt, tuy nhiên do vẫn mưa kết hợp với sương mù, đặc biệt là đá to vẫn tiềm ẩn sụt lở tiếp tại Km82+750 khoảng 300m3 gây tắc đường. Tại điểm này, Khu quản lý đường bộ II đã huy động máy móc triển khai hót dọn để thông xe, nhưng do thời tiết tiếp tục mưa nên đơn vị đã cho công nhân tạm thời không thi công để đảm bảo an toàn. Hạt QLĐB Sơn Kim phối hợp với với các đơn vị tiếp tục duy trì công tác phân luồng bảo đảm giao thông.