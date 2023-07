Tả Ngảo là một xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ít ai có thể ngờ rằng, vùng đất tươi đẹp, bình yên này lại có một gia đình người Mông với hoàn cảnh éo le đến nghiệt ngã. Thế nhưng cũng từ những cảnh đời éo le này, người ta nhìn thấy nghị lực phi thường từ một người chồng, người cha mẫu mực.

Video: Xót xa những phận đời éo le của gia đình người Mông xã vùng cao Tả Ngảo ở Lai Châu.

Gia đình người Mông nhiều bất hạnh Tả Ngảo, 3 người bị liệt, 1 người "ngẩn ngơ"...

Sùng A Cá là người đàn ông không may mắn so với hàng triệu người đàn ông dân tộc Mông khác, khi anh bị liệt đôi chân từ nhỏ. Nhưng nhiều năm qua, anh Cá là người chồng, người cha mẫu mực, với nghị lực phi thường anh đã và đang nuôi dưỡng, che chở cho một gia đình nghèo với nhiều hoàn cảnh éo le. Người cha bị liệt 2 chân, mẹ liệt 1 chân 1 tay, 2 người chị một người mất sớm do bạo bệnh, 1 người ngẩn ngơ. Người em trai út thì bị câm và liệt toàn thân…