Xót xa clip người dân Đà Nẵng chật vật giải cứu em học sinh và chiếc xe bị lũ cuốn trôi

Đoạn clip ghi lại tình huống người dân giải cứu một em học sinh và chiếc xe bị lũ cuốn trôi trên một đoạn đường ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xót xa clip người dân Đà Nẵng chật vật giải cứu người đàn ông và chiếc xe bị lũ cuốn trôi

Cơn mưa lớn đêm 24 rạng sáng 25/10 đã khiến cho nhiều nơi tại Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước. Nhiều nơi ở vùng trũng xảy ra lũ, khiến người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Đoạn clip được cho là ghi lại tình huống xảy ra tại đoạn đường ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Theo clip, giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua đường, một em học sinh đi xe đạp điện đã bị lũ cuốn ngã xuống sông. Nhiều người dân đã phải hợp sức mới có thể kéo được chiếc xe điện của em lên bờ an toàn.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông tại Đà Nẵng đang xuống chậm và ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Từ ngày 25 đến ngày 27/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP.Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Vu Gia ở mức dưới BĐ2 đến trên BĐ2 và các sông thuộc Đà Nẵng có khả năng ở mức BĐ1 đến trên BĐ1. Theo dự báo, từ ngày 25 đến 26.10, tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ là 70 - 150mm, có nơi trên 220mm; quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn 80 - 180, có nơi trên 250mm; quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu 70 - 150, có nơi trên 180mm; huyện đảo Hoàng Sa 40 - 80mm, có nơi trên 80mm. Lượng mưa từ 9 giờ - 11 giờ ngày 25/10 phổ biến từ 30 - 70mm, riêng Hòa Hải 79.8mm.

Dự báo trong chiều 25/10, tại TP.Đà Nẵng mưa tiếp tục duy trì cường độ to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng thấp trũng.