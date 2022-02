Đỉnh núi Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã xuất hiện băng giá. Với hiện tượng thời tiết này, người dân địa phương đã nhanh chóng lùa trâu bò về chuồng để tránh giá rét.

Yên Bái: Băng giá xuất hiện ở đỉnh núi Trống Páo Sang, người dân vội lùa trâu bò về chuồng

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh, từ ngày ngày 18/2 đến nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to và rất to, cộng nhiệt độ xuống thấp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.



Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng 20/2, băng giá bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Trống Páo Sang. Ảnh: A Cớ

Theo người dân ở xã La Pán Tẩn, từ khoảng 10 giờ sáng 20/2, tại đỉnh núi Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), nhiệt độ xuống thấp nên bắt đầu xuất hiện băng giá khắp các cành cây, ngọn cỏ.

Băng giá càng về sau càng xuất hiện dày hơn. Ảnh: A Cớ

Khẩn trương đưa đàn bò về nhà tránh rét, ông Hờ A Dì (bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Tài sản lớn nhất của gia đình tôi là mấy con bò này. Vì vậy, nghe tin tại đỉnh núi Trống Páo Sang xuất hiện băng giá, tôi đã đi lùa bò về nhà, tránh bị ảnh hưởng bởi băng giá."

Người dân vội vã lùa gia súc về nhà sau khi xuất hiện băng giá. Ảnh: A Cớ

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 23/2.

Do đó, người dân cần chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, nhất lại các đỉnh núi cao hay xuất hiện băng giá như: Đỉnh núi Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn); đèo Khau Phạ (xã Cao Phạ) và Tà Cua Y (xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải) để hạn chế thiệt hại thấp nhất về gia súc.