Mới đây, hàng trăm hành khách bay từ Úc đã hạ cánh xuống các sân bay của New Zealand sau khi chính phủ hai nước nhất trí mở cửa lại đường biên giới sau hơn 1 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Bong bóng du lịch giữa Úc và New Zealand mở ra cơ hội đoàn tụ cho nhiều gia đình

Theo hãng tin Reuters, những người từ Australia sang New Zealand lần này sẽ không cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như cách ly. Trước đó, mặc dù phần lớn các bang ở Australia cho phép công dân New Zealand khi nhập cảnh vào không phải cách ly song về phía New Zealand vẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với người từ Australia do lo ngại bùng phát dịch COVID-19.

Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern nói: “Chính sách bong bóng du lịch đánh dấu một bước quan trọng trong việc New Zealand tái kết nối với thế giới. Đó là một trong những điều mà tất cả chúng ta nên tự hào”.

Khi biên giới hai nước mở cửa trở lại, nữ Thủ tướng Ardern cho biết người đồng cấp Australia Scott Morrison sẽ thăm New Zealand trong "tương lai gần". Trong khi đó, nhà lãnh đạo cũng thông báo Ngoại trưởng Australia Marise Payne sẽ đến New Zealand vào ngày 21/4.

Hình ảnh tại các sảnh đón khách quốc tế của sân bay New Zealand và Australia từ các đoạn video phát sóng trên truyền hình cho thấy nhiều gia đình gặp nhau sau hơn một năm xa cách đã không kìm nén được cảm xúc, trao cho nhau những cái ôm hôn thật chặt và những giọt nước mắt đoàn tụ.