Khi Mosha được hai tuổi, nàng voi này đã bị mất chân trong một vụ nổ bom mìn dọc biên giới Thái Lan - Miến Điện. May mắn thay, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tốt bụng đã lắp cho cô chiếc chân giả đầu tiên từng được thiết kế cho voi.

Câu chuyện cảm động về Mosha, nàng voi thiếu một chân

Vào năm 2007, Mosha, “cô” voi 7 tháng tuổi được cứu sống khỏi một vụ nổ khi cô vô tình bước vào khu vực bãi mìn, tuy sống sót, nhưng vụ nổ đã cướp đi của Mosha một phần của bàn chân phải. Mosha vốn sinh sống tại một khu rừng nhiệt đới ở miền Bắc Thái Lan, gần với biên giới Campuchia.

Sau khi cứu Mosha, nó được đưa đến bệnh viện Friends of the Asian Elephant Foundation. Khi vừa đến trung tâm, nó không thể hòa nhập với những con voi khác tại đây do ngoại hình dị dạng chỉ với ba chân. Nhưng may mắn là nó đã gặp được Therdchai Jivacate, một bác sĩ phẫu thuật chuyên thiết kế chân giả cho con người và động vật.

Mosha chơi đùa cùng bác sĩ Therdchai Jivacate.

Ông đã thiết kế một cái chân giả cho Mosha để có thể giảm bớt sức nặng đè nén lên các chi và xương sống của nó. Nhưng con voi đầu tiên trên thế giới được lắp chân giả này là một thách thức lớn với các bác sĩ phẫu thuật. Khi con voi phát triển lớn hơn, thì cái chân giả cũng phải được thay thế để phù hợp với kích thước và trọng lượng của nó mỗi vài năm.

“Mosha lớn rất nhanh”, Jivacate vui vẻ cho biết. “Trong năm đầu tiên, cô nàng đã thay ba chiếc chân giả”.

Nhờ chiếc chân giả, Mosha đã có thể sinh hoạt bình thường như bao chú voi khác.

Chiếc chân đầu tiên của Mosha được làm bằng nhựa nhiệt dẻo, thép và chất đàn hồi. Nhưng Jivacate vẫn đang tìm kiếm những vật liệu tốt hơn để có thể chịu được sức nặng của Mosha, hiện tại cô voi này đang sống khỏe mạnh và nặng hơn 1,8 tấn.