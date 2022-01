Chuyển động Nhà nông 05/01: Thêm một loại trái cây Việt Nam sắp được xuất khẩu sang Mỹ

Cơ quan chức năng của Mỹ thông báo đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam, theo đó, loại trái cây này có thể xuất đi Mỹ sau khoảng 2 tháng nữa. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 05/01

5-1-2022 Bưởi Việt Nam - Festival lúa gạo - XK gạo Thái Lan - Cừa khẩu

Thêm một loại trái cây Việt Nam sắp được xuất khẩu sang Mỹ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây thông tin, Bộ này đã nhận được thông báo từ các cơ quan chức năng Mỹ về hoàn thành thẩm định các thủ tục và chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam. Dự kiến trong khoảng 2 tháng nữa, các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu trái bưởi đi Mỹ. Quả bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trước đó, Mỹ đã cấp phép nhập khẩu 6 loại quả tươi từ Việt Nam, gồm: xoài, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa và thanh long. Các hoa quả khác có thể được xuất khẩu ở dạng đông lạnh hoặc sản phẩm chế biến (đóng hộp, sấy khô).

Các cơ quan Chính phủ cũng đang tích cực đàm phán để phía Mỹ cấp phép thêm cho hoa quả tươi của Việt Nam, sau trái bưởi sẽ là các loại trái cây khác, trong đó có dừa tươi.

Festival lúa gạo Việt Nam diễn ra từ ngày 7-10/1

Sáng 5/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cho biết, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long 2021 sẽ được diễn ra từ ngày 7-10/1/2022, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo Ban tổ chức, đến nay, hội chợ đã thu hút được 390 gian hàng tham gia triển lãm các sản phẩm. Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động như: hội chợ triển lãm hội nông dân, doanh nghiệp, xúc tiến thương mại các tỉnh. Cùng với đó là các hội thảo, hội thi… Festival lúa gạo Việt Nam - Vĩnh Long là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu rộng rãi sản phẩm của mình, tìm kiếm đối tác, phát triển ngành công nghiệp chế biến ở địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giá xuất khẩu của gạo Thái Lan vượt Việt Nam

Sau nhiều tháng đứng ở vị trí số 1, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã xuống thấp hơn gạo Thái Lan ở cả 3 phân khúc (gạo 5% tấm, 25% tấm, 100% tấm). Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 4/1, giá gạo XK của Việt Nam đối với loại gạo 5% tấm ở mức 393 USD/tấn, giảm 28 USD/tấn so với cách đây 1 tháng. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan đã lên mức 398 USD/tấn, tăng 12 USD so với ngày trước đó và tăng 15 USD so với hồi giữa tháng 12/2021.

Lạng Sơn khuyến cáo dừng đưa nông sản lên cửa khẩu

Ngày 4/1, UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải... tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, hiện nay phía Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covd-19 tại các cửa khẩu. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma và ga đường sắt Đồng Đăng, còn cửa khẩu xuất khẩu chính đối với mặt hàng hoa quả tươi là Tân Thanh, Cốc Nam đang đóng cửa. Trước thực tế này, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như hội đàm, trao đổi cùng các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để sớm khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng.