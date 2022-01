Chuyển động Nhà nông 06/01: Trung Quốc tiếp tục dừng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quảng Ninh

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Trung Quốc đang tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhâp cảnh qua cửa khẩu, lối mở đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 06/01

Cụ thể, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thực hiện giãn cách xã hội, vì vậy phía Trung Quốc đang tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhâp cảnh qua cửa khẩu, lối mở đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trung Quốc sẽ tạm dừng thông quan người, hàng hoá qua khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tại lối thông quan cầu Bắc Luân I, Cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 (thành phố Móng Cái), tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) và cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); thời gian khôi phục thông quan cửa khẩu, lối mở sẽ được thông báo sau.

Để giảm áp lực cho các cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ tại Lạng Sơn và Quảng Ninh trong thời gian tới, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đề nghị các cơ quan chức năng thông tin, khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, nhà vườn, HTX, doanh nghiệp tạm thời dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu biên giới.

Hoa tươi Bến Tre sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Hướng tới thị trường Tết cổ truyền, năm nay, nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre gieo trồng hơn 7 triệu giỏ hoa tươi các loại; trong đó nhiều nhất là các loại hoa cúc, vạn thọ, hoa giấy, mào gà... Các địa phương có mô hình trồng hoa Tết nhiều nhất là xã Vĩnh Bình, Long Thới, Phú Sơn, Thị trấn Chợ Lách… So với năm ngoái, giá hoa tươi năm nay giảm gần 50%. Năm nay sản lượng hoa giảm do số hộ trồng hoa giảm. Hiện tại, xã có hơn 340.000 sản phẩm. Hơn 70% số hoa đã được đặt cọc và ký hợp đồng với các đầu mối ở ngoài xã. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã khuyến khích người dân ưu tiên bán hoa tại chỗ, hạn chế di chuyển và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Giá cao su có thể giảm sâu trong năm nay

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su đang chịu áp lực bởi các yếu tố ngoài cung cầu, chủ yếu là do yếu tố tâm lý thị trường.

Trong ngắn hạn, giá cao su dự báo sẽ tiếp tục giảm bởi tâm lý thị trường. Trong khi đó, yếu tố cung cầu đang hỗ trợ tích cực cho giá cao su. Mặc dù chịu nhiều áp lực tâm lý, nhưng giá cao su khó có thể giảm sâu về mức thấp như trước đây.

Ngoại trừ việc đồng USD mạnh lên và cước tàu vận chuyển tăng cao đang là yếu tố tác động rõ rệt, các yếu tố còn lại vẫn đang là quan ngại, đặc biệt là thông tin tác động từ dịch bệnh toàn cầu.

Đồng Nai xuất khẩu lô nông sản chế biến đầu tiên ra nước ngoài

Sáng 5/1/2022, tại Khu công nghiệp Long Khánh (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành, Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Lương Gia đã làm lễ xuất khẩu lô hàng nông sản chế biến đầu tiên của tỉnh ra nước ngoài. Đây là lô sản phẩm nông sản chế biến đầu tiên của năm 2022 đi các thị trường Nga và Hàn Quốc, là thị trường thuộc nhóm những nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam, đồng thời cũng là những thị trường xuất khẩu trái cây chế biến lớn nhất của tỉnh Đồng Nai.