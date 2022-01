Tình trạng người dân chặt cành măng cụt để bán lá cho thương lái tại Lâm Đồng đã diễn ra hơn 1 tháng nay. Ngay lập tức, chính quyền đã vào cuộc và ngăn chặn kịp thời tình trạng này. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân chặt cành bán lá măng cụt

Khoảng 1 tháng qua, tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng người dân chặt cành măng cụt trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa quả, để bán lá cho thương lái với giá từ 20.000- 25.000 đồng/kg. Việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả măng cụt và sự sinh trưởng của cây trong những năm tiếp theo. Ngay lập tức chính quyền huyện Cát Tiên đã nhanh chóng có các biện pháp ngăn chặn tình trạng này, gửi các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện yêu cầu nắm bắt tình hình và tuyên truyền nông dân không chặt cành bán lá cây măng cụt trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa quả niên vụ 2022. Lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các trường hợp đến địa phương để thu mua lá măng cụt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Lội ngược dòng" cuối năm, nhiều tỉnh, thành xuất khẩu thủy sản dẫn đầu cả nước

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cộng đồng doanh nghiệp thủy sản lo ngại về mục tiêu 8,8 tỷ USD. Tuy nhiên, với việc lội ngược dòng ngoạn mục những tháng cuối năm, XK thủy sản Việt Nam đã cán đích năm 2021 vượt trên mong đợi, trong đó Cà Mau là tỉnh dẫn đầu cả nước về kim ngạch XK thủy sản năm 2021, với trên 1 tỷ USD, chiếm hơn 11% XK thủy sản của cả nước. Xếp thứ 2 là tỉnh Sóc Trăng với 986 triệu USD (chiếm gần 11%). Đứng thứ 3 là TP Hồ Chí Minh (922 triệu USD, chiếm 10%). Trong top 5 địa phương đứng đầu còn có Đồng Tháp (kim ngạch 764 triệu USD, chiếm 8,4% cả nước) và Khánh Hòa (753 triệu USD, chiếm 8,3% cả nước).

Bắc Giang xuất khẩu 10 nghìn hộp tỏi ngâm giấm sang Cộng hòa Séc

Ngày 14/1, một công ty ở Bắc Giang đã xuất khẩu 10 nghìn hộp tỏi ngâm giấm sang Cộng hòa Séc bằng đường biển. Đây là lô hàng thứ 2 của công ty này sau đơn đặt hàng 5 nghìn hộp cách đây 6 tháng. Việc xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu giúp doanh nghiệp khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu.

Trái cây Đồng bằng sông Cửu Long thấp thỏm ngóng thị trường Tết

Do nguồn cung đang vào mùa rộ, một vài loại trái cây, nhất là vú sữa, mận… ở các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng hiện đang được tiêu thụ khá chậm. Từ mùng 10 tháng Chạp, mận An Phước tại Cồn Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ) đã bắt đầu tăng giá từ 7.000 đ/kg lên 11.000 đồng/kg, nhưng mận Hồng Đào Đá vẫn đứng giá 6.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp hơn 10.000 - 15.000 đồng/kg so với trước Tết năm ngoái. Trong khi đó, vú sữa các loại ở miệt vườn Giai Xuân, huyện Phong Điền hay Trường Thành, huyện Thới Lai (Cần Thơ) đang chín rộ, thu mua bán chợ ngày Rằm tháng chạp giá 13.000-15.000 đồng/kg, chỉ tăng nhẹ thêm 3.000 đồng/kg. Riêng mít Thái, sau khi thương lái báo tin xuất hàng được đi qua Móng Cái (Quảng Ninh), mít đang được thu mua trở lại nhưng mức giá mua tại vườn chỉ vào khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg, thấp hơn chục lần so thời kỳ đỉnh giá. Hiện các nhà vườn vẫn đang chăm chút nhiều loại trái cây trong tâm trạng thấp thỏm biến động của thị trường Tết.