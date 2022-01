Chuyển động Nhà nông 15/01: Bình Thuận đề nghị xuất thanh long qua cảng biển để tránh ùn ứ

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu thanh long của tỉnh Bình Thuận sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi, sở Công thương đề nghị doanh nghiệp ưu tiên chọn hình thức xuất qua cảng biển. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 15/01.

Trung Quốc dừng thông quan trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Thông tin từ Ban quản lý cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc vừa có thư gửi tỉnh Lạng Sơn, thông báo sẽ nghỉ Tết Nguyên đán, dừng thông quan từ 31/1 đến ngày 6/2/2022. Như vậy khoảng thời gian dừng thông quan, đặc biệt là với hàng container lạnh đã giảm so với thông báo trước đây của phía Trung Quốc là 28 ngày, trước Tết Nguyên đán 14 ngày và sau Tết 14 ngày. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 13/1, lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn ở các cửa khẩu của tỉnh còn hơn 1.521 xe, trong đó có hơn 620 xe chở hoa quả. Trong khi đó, lượng xe thông quan mỗi ngày tại đây chỉ đạt khoảng 100 xe mỗi ngày. Lạng Sơn đã có thông báo gửi các địa phương về dừng nhận xe hàng chở nông sản (trái cây tươi) lên cửa khẩu từ ngày 17/1 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022, đảm bảo giải phóng hết lượng xe tồn ở cửa khẩu.

Bình Thuận đề nghị xuất thanh long qua cảng biển để tránh ùn ứ

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Thuận sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nông dân, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa đến các doanh nghiệp, hợp tác xã để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã ưu tiên lựa chọn phương thức xuất hàng qua cảng biển, triển khai công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa để giải cứu thanh long đang rớt giá. Dự kiến sản lượng thu hoạch thanh long Bình Thuận từ nay đến cuối tháng 2/2022 là khoảng 120.000 tấn. Dự kiến trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận sẽ tổ chức Hội nghị kết nối một số các doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến trong nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp kết nối tiêu thụ thanh long trong giai đoạn hiện nay.

Giá thịt bò bất ngờ giảm cận Tết

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ truyền thống ở TP HCM, giá thịt bò hiện xoay quanh mức 220.000-270.000 đồng/kg, tùy loại. Tại một số tỉnh, thành giá bò hơi hiện chỉ còn 70.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với hồi giữa năm 2021. Nguyên nhân do nguồn cung thịt bò không giảm trong khi sức mua giảm mạnh vì người tiêu dùng ưu tiên các nguồn đạm động vật có giá rẻ hơn như cá, gà, heo…

Ngành điều nhập siêu 600 triệu USD trong năm 2021

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điều năm 2021 đạt gần 580 nghìn tấn, tương đương giá trị 3,6 tỷ USD, tăng 13% về lượng và giá trị so với năm 2020.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu điều năm 2021 đạt 2,8 triệu tấn, tương đương 4,2 tỷ USD, tăng gần 2 lần về lượng và tăng 2,3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, ngành điều nhập siêu 600 triệu USD vào năm 2021. Bộ Công Thương nhận định năm 2021, ngành điều Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực kép do tình trạng thiếu nhân công, chi phí cước vận tải biển tăng cao và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng biển. Dù vậy, ngành điều vẫn về đích với kết quả khả quan nhờ các doanh nghiệp bám trụ 3 tại chỗ, duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường thế giới. Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu điều sẽ thuận lợi trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ hạt điều của châu Âu, Mỹ tăng theo yếu tố chu kỳ. Nhiều doanh nghiệp lớn đã có đơn hàng giao năm 2022.