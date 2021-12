Sau thời gian đóng cửa để kiện toàn lại hệ thống thiết bị kiểm soát dịch Covid-19, Cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai thông quan trở lại chính thức từ 16/12. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/12.

Cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai thông quan trở lại

Từ ngày 12/12 đến nay, tại cửa khẩu Quốc tế Kim Thành, Lào Cai, phía Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để nâng cấp các khu vực bãi kiểm hóa. Đây là hoạt động bình thường và phía Trung Quốc đã có thông báo sớm với cơ quan hữu quan Việt Nam và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để chủ động không đưa hàng lên cửa khẩu. Nguyên nhân tạm dừng là do phía Trung Quốc đang tiến hành nâng cấp các khu vực bãi kiểm hóa hàng hóa như lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra hàng hóa, thiết bị kiểm soát dịch Covid-19. Cũng theo thông báo từ phía Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được nối lại vào ngày 16/12. Trong ngày 15/12, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu Lào Cai và mở tờ khai hải quan để sớm thông quan hàng hóa khi phía Trung Quốc kích hoạt trở lại hoạt động xuất nhập khẩu.

Xuất khẩu thực phẩm Việt sang Nhật có thể đạt 1 tỉ USD

Đại diện Aeon TopValu Việt Nam cho biết, mặc dù hiện nay hàng may mặc chiếm tỉ trọng cao nhất trong kinh ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản, tuy nhiên đối với hệ thống của Aeon, doanh số nhóm sản phẩm thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tới 70%, gấp 7 lần so với các sản phẩm may mặc. Tiềm năng của nhóm hàng này có thể lên tới 1 tỉ USD nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy lượng hàng hóa xuất sang Nhật Bản. Tuy nhiên, để đạt được các yêu cầu về việc đưa hàng vào chuỗi siêu thị, cửa hàng của Aeon Việt Nam, Đại diện Aeon TopValu Việt Nam cho rằng các DN đặc biệt là DN sản xuất nông sản cần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì… đáp ứng các tiêu chuẩn, qui định của nhà phân phối nước ngoài và tạo bệ phóng đưa hàng Việt Nam tiếp cận với thị trường quốc tế.

Hạt tiêu Việt Nam mở rộng thị phần tại Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,8% trong 10 tháng năm 2020, lên 31,7% trong 10 tháng năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt 14,54 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện Trung Quốc là khách hàng lớn thứ hai, đứng sau Mỹ.

Người trồng hoa Tết ở Quảng Nam phấn khởi vì sức mua tăng mạnh

Những ngày này, tại các vườn trồng hoa Tết ở tỉnh Quảng Nam tấp nập thương lái và khách đến mua hoa. Theo các chủ vườn hoa, năm nay hoa được mùa, giá cả ổn định, sức mua tăng mạnh khiến người trồng hoa rất phấn khởi. Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có hàng trăm hộ trồng hoa Tết, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Thành, Duy Trung, Duy Nghĩa, Duy Hải và thị trấn Nam Phước. Bình quân 1 ha đất trồng hoa mang lại cho chủ vườn lãi ròng hơn 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng cạn và rau quả các loại. Không những thu nhập cao, các chủ nhà vườn còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn, với mức thu nhập bình quân từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Từ đầu vụ hoa, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đồng hành hỗ trợ nông dân vốn vay ưu đãi, cung cấp giống, phân, bón giúp họ yên tâm sản xuất. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người trồng hoa Tết ở tỉnh Quảng Nam rất phấn khởi vì thị trường giá cả ổn định, sức mua tăng mạnh.