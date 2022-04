Hiện nay, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều loại nông sản đang vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều trận mưa cục bộ đang gây khó khăn và thiệt hại cho người sản xuất vì nông sản không thể phơi, sấy. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/4.

Mưa trái mùa khiến việc phơi sấy nông sản ở Đắk Lắk gặp khó

Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nhiều loại nông sản như: hồ tiêu, thuốc lá, sắn đang vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều trận mưa cục bộ đang gây khó khăn và thiệt hại cho người sản xuất vì nông sản không thể phơi, sấy. Nếu như vụ mùa trước, sau khi thu hoạch hồ tiêu chỉ cần phơi hơn 2 ngày là người dân đã có thể chất vào kho hoặc chở ra đại lý ký gửi. Vậy nhưng năm nay, mưa trái mùa liên tục xuất hiện khiến cho việc thu hái, phơi sấy gặp rất nhiều khó khăn. Mưa sớm cũng khiến cho việc thu hoạch và phơi sấy hàng trăm tấn lá cây thuốc lá của nhiều bà con huyện Ea Súp gặp khó. Năm nay, gặp mưa nhiều khiến hơn một nửa diện tích bị ngập úng chết. Còn lá thuốc hái về một số phải đổ bỏ.

Xuất khẩu tôm trong tháng 4 sẽ tiếp tục tăng

Tiếp nối đà tăng trưởng xuất khẩu tôm trong quý 1 của Việt Nam đạt hơn 900 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến trong tháng 4, xuất khẩu tôm tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ bởi các thị trường ở châu Âu, Mỹ đang chuẩn bị nguồn thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ hè.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục tăng bởi tháng 4 là thời điểm phần lớn học sinh, sinh viên có nhiều chuyến dã ngoại thực tế và các nhà nhập khẩu cũng sẽ chuẩn bị nguồn hàng dự trữ cho mùa thu. Đến nay, diện tích nuôi tôm của cả nước đạt hơn 740.000 ha, với sản lượng đạt trên 900.000 tấn/năm. Riêng sản lượng tôm sú đạt trên 250.000 tấn, đứng đầu thế giới.

Giá bắp tại ĐBSCL tăng cao

Nông dân trồng bắp nếp và bắp ngọt (bắp Mỹ) tại nhiều địa phương ở ÐBSCL đang rất phấn khởi vì năm nay bắp được thương lái thu mua với giá khá cao. Bắp nếp và bắp Mỹ đang được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua từ 6.000-8.000 đồng/kg (loại 2-3 trái/kg), tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Trong khi đó, giá bắp ngọt loại 1 bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 6.000-7.000 đồng/trái. Theo nhiều nông dân trồng bắp, với giá bán hiện nay và năng suất bắp đạt từ 1,5-2 tấn/công, nông dân sẽ có lời từ 4-6 triệu đồng/công/vụ. Giá bắp tăng do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, trong khi nguồn cung bắp tại nhiều địa phương đang giảm mạnh vì thời gian qua nhiều hộ dân giảm diện tích trồng vì bị thua lỗ do giá bắp bị giảm thấp và giá phân bón tăng cao. Với tình hình đầu ra đang có nhiều thuận lợi, dự báo giá bắp có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới, nông dân tại nhiều địa phương đang tích cực trồng bắp, nhất là trồng bắp trên nền đất ruộng.

Mục tiêu đến năm 2025, Đồng Tháp có 100% diện tích vùng trồng lúa, cây ăn trái, rau màu được cấp mã số vùng trồng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 195.383ha diện tích canh tác lúa, 48.229ha cây ăn trái và 11.587ha rau màu. Đến nay, tỉnh có 122 vùng trồng (xoài, mít, nhãn, thanh long) được cấp mã số phục vụ xuất khẩu với diện tích 5.714ha xuất khẩu sang Trung Quốc và 40 mã số vùng trồng (xoài, nhãn, chan sagh không hạt) xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzealand. Riêng đối với thị trường Nhật Bản, hiện có 14 mã số vùng trồng xoài với diện tích 528ha. Ông Lê Quốc Điền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh thực hiện 100% diện tích vùng trồng lúa, cây ăn trái, rau màu tập trung được cấp mã số vùng trồng; thực hành sản xuất an toàn (hàng năm, tăng 10% diện tích đạt chứng nhận GAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn), thực hành sản xuất hữu cơ (hàng năm tăng 1% diện tích sản xuất) để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.