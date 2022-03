Ngày 16/3, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, địa phương vừa ghi nhận một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn heo gồm 19 con. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/3: Phát hiện ổ bệnh mới dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Bình

Chuyển động Nhà nông 17/3

Phát hiện ổ bệnh mới dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Bình

Ngày 16/3, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, địa phương vừa ghi nhận một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn heo gồm 19 con ở một trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đây là ổ dịch mới được phát hiện đầu năm 2022. Sau khi xác định đàn heo bị dịch tả heo châu Phi, ngành thú y và chính quyền địa phương cùng với hộ chăn nuôi đã cho tiến hành tiêu hủy đàn heo mắc bệnh theo quy định, lập bản cam kết với hộ chăn nuôi; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan diện rộng.

Lúa đông xuân đạt năng suất cao nhất trong 20 năm gần đây

Vượt lên những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021 ngành nông nghiệp đã giành những thắng lợi nhất định, tăng trưởng xấp xỉ 3%, xuất khẩu nông sản trên 48 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngành trồng trọt tăng trưởng 2,7%, ngành hàng lúa gạo tại ĐBSCL tăng 1,1 triệu tấn lúa trong khi đó diện tích giảm khoảng 18 nghìn ha. Năng suất lúa đông xuân 2021 – 2022 ước đạt 71,91 tạ/ha, tăng 0,28 tạ/ha so với cùng kỳ, cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Theo Cục Trồng trọt, việc xuống giống trong tháng 1 năm 2022 đã được khuyến cáo hạn chế tối đa, trừ một số diện tích phải xuống giống chậm do điều kiện tự nhiên và ảnh hưởng kéo dài của mùa vụ thu đông năm 2021 như Bạc Liêu khoảng 30 nghìn ha, còn lại là diện tích xuống giống không trong khung thời vụ khuyến cáo của Cục Trồng trọt và Sở NN-PTNT như: Long An (86.683 ha); Bến Tre (400 ha), Kiên Giang (khoảng 8.579 ha).

Doanh nghiệp phải tạm dừng xuất khẩu rau quả sang Nga

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu rau quả sang thị trường Nga. Các đơn hàng rau quả tới thị trường này đã phải ngừng do không có chuyến bay để vận chuyển. Ngoài ra, việc dừng đơn hàng, không có chuyến bay cũng khiến doanh nghiệp không xây dựng được cước cho đơn hàng của các đối tác. Việc một số ngân hàng Nga bị cấm tham gia giao dịch quốc tế sẽ gây ảnh hưởng đến dòng tiền thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu rau quả. Tuy nhiên, tác động tổng thể đến ngành rau quả không cao do hiện nay tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Nga vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trong 2 tháng đầu năm 2022.

Quảng Ninh: Số hóa chương trình OCOP gắn phát triển du lịch

Năm 2022 được xem là năm nền tảng quan trọng của chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Năm nay, Quảng Ninh tiếp tục triển khai có hiệu quả OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị. Xây dựng nhãn hiệu, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phát triển mới ít nhất trên 50 sản phẩm, đánh giá phân hạng thêm từ 70-100 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao, phấn đấu có 2-4 sản phẩm tiềm năng 5 sao để tham gia dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Phát triển mới ít nhất 15 đơn vị kinh tế tham gia chương trình.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, xác định các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn đặc trưng của các địa phương gắn với phát triển du lịch, kết nối tuyến điểm du lịch, xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp tại TX Quảng Yên, TX Đông Triều, huyện Đầm Hà, TP. Hạ Long...