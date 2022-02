Lên đường tham dự hội chợ thủy sản Expo Bắc Mỹ lần này đều là các doanh nghiệp thủy sản quy mô lớn và có bề dày kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 20/2.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ thủy sản hàng đầu thế giới

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, từ ngày 13-15/3/2022, hơn 10 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) thủy sản hàng đầu của Việt nam sẽ tham dự Hội chợ triển lãm thủy sản Bắc Mỹ (Expo Bắc Mỹ) tại Mỹ sau hai năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19.

Lên đường tham dự Expo Bắc Mỹ lần này đều các DN thủy sản quy mô lớn và có bề dày kinh nghiệm XK sang thị trường Bắc Mỹ như Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ… Trong đó, Mỹ là thị trường XK thủy sản quan trọng hàng đầu của nhiều DN thủy sản Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua.

Xuất khẩu lô xoài đầu năm sang châu Âu

Ngày 19/2, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu năm 2022 sang thị trường châu Âu. Đơn vị xuất khẩu xoài là Công ty cổ phần Cánh cổng Vàng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Westerfarm (huyện Cao Lãnh). Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới (thành phố Cao Lãnh) là đơn vị cung ứng xoài để xuất khẩu. 3 tấn xoài đầu năm 2022 của Đồng Tháp xuất khẩu sang châu Âu là xoài Cát chu. Đây là những quả xoài có mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và có chứng nhận chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh. Từ nay đến tháng 3/2022, công ty này sẽ xuất khẩu 8 tấn xoài sang châu Âu. Tại Đồng Tháp, xoài là một trong những ngành hàng chủ lực trong Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Nhiều năm qua, Đồng Tháp tập trung đầu tư nguồn lực cho ngành hàng xoài về hạ tầng kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Diện tích trồng xoài của tỉnh khoảng 13.000ha, sản lượng gần 113.000 tấn.

TP Hồ Chí Minh kiểm soát vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

Ngày 19-2, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kế hoạch quản lý, kiểm soát thị trường, hoạt động lưu thông, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Theo đó, UBND thành phố giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, kho bảo quản, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp có sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Đồng thời, phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền kiểm tra an toàn thực phẩm kinh doanh thịt gia súc, gia cầm khi đưa vào chợ kinh doanh; phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y thành phố lấy mẫu giám sát các nguồn thịt gia súc, gia cầm từ các địa phương đưa vào thành phố. Kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm sống tại các chợ và trong khu vực dân cư; kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đúng quy định.

Giá sầu riêng tăng mạnh

Do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, giá trái sầu riêng tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng mạnh từ 15.000-20.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng. Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... sầu riêng hạt lép Mỏn Thon loại 1 được nhà vườn bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 70.000-75.000 đồng/kg, còn sầu riêng Mỏn Thon tuyển lựa có giá từ 80.000 đồng/kg trở lên. Sầu riêng hạt lép Ri 6 đang được nông dân bán xô ở mức 65.000-70.000 đồng/kg, còn hàng loại 1 có giá lên đến 75.000 đồng/kg. Giá sầu riêng tăng do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao và nguồn cung hạn chế vì chưa bước vào mùa thu hoạch chính vụ của sầu riêng. Thời điểm này, sầu riêng có trái cho thu hoạch chủ yếu do nông dân xử lý ra trái nghịch mùa.