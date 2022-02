Chuyển động Nhà nông 21/2: Việt Nam xếp thứ 4 trong số các thị trường cung cấp tôm lớn nhất của Mỹ

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Việt Nam xếp thứ 4 trong số các thị trường cung cấp tôm lớn nhất của Mỹ. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Giá cá tra tăng mạnh, người nuôi 'thắng lớn'

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL đã tăng liên tục, từ mức 20.500 - 22.000 đồng/kg vào trước Tết Nhâm Dần lên 29.000 - 30.000 đồng/kg hiện nay, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Theo dự báo của Vasep, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm nay có thể sẽ đạt 1,9 - 2 tỉ USD, tăng mạnh so với con số 1,6 tỉ USD của năm 2021. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại, người dân đổ xô đi nuôi cá tra, sẽ đối diện với nguy cơ mất giá, vì chi phí nuôi cá được cho là đang ngày càng tăng.

Tiêu được mùa được giá, nông dân phấn khởi

Hiện nay tỉnh Bình Phước đang bước vào vụ thu hoạch tiêu 2022. Cùng mùa vụ năm ngoái, giá tiêu trung bình chỉ ở mức 45.000-50.000 đồng/kg, thế nhưng hiện nay, giá tiêu đã tăng ở mức 85.000-90.000 đồng/kg, sau nhiều năm xuống đáy. Bên cạnh đó, do thời tiết "mưa thuận gió hòa", sản lượng theo dự đoán cũng tăng hơn 30% so với năm trước, khiến người trồng tiêu vô cùng phấn khởi. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, hiện nay hầu hết nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước chăm sóc tiêu theo tiêu chuẩn tiêu sạch. Những năm qua, do giá tiêu xuống đáy, nên nhiều hộ đã bỏ bê hoặc phá bỏ để trồng cây ăn trái hoặc các loại cây công nghiệp khác. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước khuyến cáo đối với những vườn tiêu bị bỏ hoang hoặc quá kém, bà con nên chuyển đổi một số cây trồng khác hoặc trồng tỉa các loại cây ngắn ngày để tái canh lại cây tiêu, không nên bỏ hoang, tránh phải mất chi phí lớn khi có ý định tái đầu cơ sau này.

Việt Nam xếp thứ 4 trong cuộc đua xuất khẩu tôm sang Mỹ

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Việt Nam xếp thứ 4 trong số các thị trường cung cấp tôm lớn nhất của Mỹ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2021 đạt 88.161 tấn, trị giá 969,2 triệu USD, tăng 33% về khối lượng và 39% về giá trị so với năm 2020.

Năm 2021, trên thị trường Mỹ, mặc dù giá trung bình xuất khẩu của tôm Việt Nam vẫn còn phải cạnh tranh mạnh với các nguồn cung đối thủ như Ấn Độ, Indonesia nhưng tốc độ tăng trưởng đã ghi nhận cao hơn các nước này.

VASEP cho rằng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ, ngành tôm Việt Nam vẫn cần có chiến lược bài bản về cải thiện giá thành nuôi tôm và chế biến tôm, cải thiện hoạt động chế biến và nắm bắt đúng thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ.

Các huyện miền núi tăng cường giữ ấm cho đàn gia súc trong thời tiết rét đậm, rét hại

Bắt đầu từ hôm qua, băng giá đã xuất hiện tại một số khu vực núi cao trên 1.000 mét như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), hay Sa Pa (Lào Cai)… Nhiệt độ Sa Pa, Lào Cai cũng giảm xuống còn 0 đến -2 độ C. Nguy cơ cao xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực núi cao trên 2.000m.

Trước nguy cơ rét đậm, rét hại, các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang đã chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho người, gia súc và cây trồng.

Cao Bằng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, gia cố, che chắn đảm bảo chuồng trại đủ ấm, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho trâu, bò.

Hà Giang cũng đã chuẩn bị 17.000 tấn thức ăn tinh và 300 nghìn tấn thức ăn xanh đã được dự trữ cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang còn lập nhóm zalo để chỉ đạo phòng chống đói, rét, dịch bệnh.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại còn kéo dài đến thứ 4 tuần tới. Tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai đã cho phép học sinh một số trường bán trú ở vùng đỏ ở lại trường, đồng thời yêu cầu lập đoàn công tác, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phòng chống rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho bà con.