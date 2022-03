Chuyển động Nhà nông 21/3: 52 lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị Trung Quốc trả về

Từ đầu năm đến ngày 11/3, có 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam bị cảnh báo, trả về vì phát hiện virus trên mặt bao bì, kiện hàng và trên mẫu sản phẩm. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

52 lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị Trung Quốc trả về

Để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, Trung Quốc đã và đang tăng cường kiểm tra bao bì đóng gói của sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Thời gian gần đây, nhiều lô hàng thủy sản của Việt Nam đã bị hải quan Trung Quốc trả về. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 11/3, có 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam bị cảnh báo, trả về vì phát hiện virus trên mặt bao bì, kiện hàng và trên mẫu sản phẩm. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lo ngại các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ tiếp tục bị trả lại hàng hóa nếu không tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp nên áp dụng hướng dẫn phòng chống/khử trùng sản phẩm thủy sản đông lạnh do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành vào ngày 15/2.

Xuất khẩu tôm trong tháng 3 có thể tăng trưởng 40%

Xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính, như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh... trừ thị trường Nga, do bị gián đoạn trước tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Xuất khẩu tôm trong tháng 2 đạt 244,8 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm so với tháng 1 do trùng với Tết Nguyên đán. 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt gần 558 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP) dự báo xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng khoảng 40% trong tháng 3 nhờ nhu cầu thị trường đang mạnh, xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2021.

Người trồng tỏi Lý Sơn lỗ nặng vì mất mùa

Thời điểm này đang cuối vụ tỏi, khắp các cánh đồng, người dân đang hối hả thu hoạch những diện tích còn lại. Tuy nhiên, khác với không khí vui tươi, nhộn nhịp những năm trước, năm nay khá trầm lắng. Bởi vụ tỏi năm nay, thời tiết bất thuận khiến nhiều đám ruộng bị hư hại, cây tỏi kém phát triển, thân còi cọc, năng suất vô cùng thấp. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có khoảng 320 ha trồng tỏi, năng suất trung bình mỗi năm đạt khoảng 12,4 tấn/ha. Thế nhưng năm nay năng suất chung của toàn huyện chỉ khoảng 3,7 tấn/ha, chỉ bằng 30,1% so với trước đây.Mặc dù giá tỏi thời điểm này cũng tương đương các năm, dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg nhưng với năng suất như thế, hầu hết các hộ dân đều thua lỗ, thậm chí không đủ bù tiền mua giống.

Giá gạo Việt Nam lên cao nhất hơn 3 tháng

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở 415 - 420 USD/tấn vào thứ Năm (18/3), tăng so với mức 410 - 415 USD một tuần trước. Đây là mức cao nhất trong ba tháng rưỡi qua. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu ổn định và chi phí vận chuyển leo thang - yếu tố khiến một số thương nhân từ chối ký các hợp đồng mới.Tháng 11/2021, Philippines, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm tạm thời hạn chế nhập khẩu gạo từ Việt Nam trong bối cảnh thu hoạch vụ mùa trong nước bội thu.