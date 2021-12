Theo công bố của TFDA, có 691 doanh nghiệp đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan từ ngày 27/12/2021. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay

Chuyển động Nhà nông 28/12

Chuyển động Nhà nông 28/12.

691 doanh nghiệp đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường Đài Loan

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Việt Nam, TFDA đồng ý 02 cơ sở đưa ra khỏi danh sách và cập nhật tên/địa chỉ/ mã doanh nghiệp của 02 doanh nghiệp. Như vậy, theo công bố này của TFDA, có 691 doanh nghiệp đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan từ ngày 27/12/2021, và vẫn còn hơn 50 doanh nghiệp trong Danh sách chờ chưa được phê duyệt lần này

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 200.000 tấn gạo để bình ổn giá

Sau cuộc họp với giới chức ngành nông nghiệp, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết chính phủ sẽ mua 200.000 tấn gạo sản xuất trong nước trong năm nay, để giúp bình ổn giá của loại ngũ cốc quan trọng này. Động thái trên diễn ra sau khi sản lượng gạo năm nay tăng 10,7% so với năm trước, đạt 3,88 triệu tấn. Như vậy, sản lượng gạo đã vượt nhu cầu dự kiến 3,61 triệu tấn và dẫn đến việc dư thừa 270.000 tấn gạo. Chính phủ Hàn Quốc sẽ theo dõi tình hình thị trường và lượng gạo dự trữ để xác định xem liệu có nên mua lượng gạo còn lại là 70.000 tấn hay không. Theo luật quy định, Chính phủ Hàn Quốc có thể mua lượng gạo dư thừa so với nhu cầu nội địa, nếu sản lượng gạo thu hoạch nhiều hơn 3% so với nhu cầu dự kiến hoặc giá mặt hàng ngũ cốc này giảm từ 5% trở lên so với năm trước đó.

Giá thịt heo giảm, nguồn cung dồi dào

Hiện giá heo hơi xuất chuồng toàn quốc đang dao động ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg. Các chuyên gia ngành chăn nuôi nhận định, giá heo hơi nhiều khả năng sẽ còn giảm hoặc duy trì ở mức thấp trong quý 1/2022 khi các biện pháp chống dịch được siết chặt nhằm ngăn chặn biến thể mới, các bếp ăn công nghiệp, trường học vẫn chưa thể hoạt động bình thường...

Thông thường giá heo hơi sẽ tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán, do các công ty chế biến tăng cường thu mua để chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ lễ Tết. Tuy nhiên, năm nay giá thịt heo vẫn ở mức thấp và nhu cầu tiêu thụ không tăng so với mọi năm, do ảnh hưởng khó khăn chung do dịch bệnh, sức mua giảm. Với mức giá này từ nay đến cận Tết Nguyên Đán 2022 giá heo khó có thể tăng cao.

Tôm Cà Mau vượt khó, xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhưng ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Không chỉ sản lượng tôm nuôi vẫn tăng trưởng dương mà giá trị xuất khẩu cũng đạt khá cao, vượt kế hoạch đề ra. Việc duy trì được hoạt động nuôi tôm, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đã góp phần giúp lĩnh vực xuất khẩu tôm là thế mạnh của tỉnh Cà Mau vững bước. Kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh 2021 ước đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, bên cạnh các thị trường truyền thống như: Ðông Âu, Trung Ðông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cà Mau đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Địa phương hướng đến phát triển xuất khẩu sản phẩm tôm tại các thị trường tiềm năng thông qua các hiệp định thương mại đã được ký kết, tăng cường xúc tiến thương mại.