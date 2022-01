Những ngày qua, giá heo hơi bất ngờ tăng giá, chạm mức 60.000 đồng do sức tiêu thụ của thị trường tăng cao đột biến. Tuy nhiên cận Tết nguyên đán, giá heo hơi bất ngờ đảo chiều hạ nhiệt. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 30/01.

Giá heo hơi bất ngờ hạ nhiệt những ngày cao điểm cuối năm

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, mọi năm, những ngày cuối tháng chạp, giá heo hơi thường tăng cao so với tuần trước đó vì sức tiêu thụ của thị trường sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2022, giá heo hơi lại đảo chiều hạ nhiệt. Cụ thể, khoảng 1 tuần trước, giá heo hơi bán tại trại dao động ở mức 58-60 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi kỳ vọng những ngày cuối tháng chạp, giá heo hơi có thể vượt ngưỡng 60 ngàn đồng/kg. Nhưng thực tế, giá heo hơi lại bất ngờ hạ nhiệt hiện chỉ còn 55-57 ngàn đồng/kg, thương lái cũng không đua nhau về các trại gom heo như tuần trước đó. Nguyên nhân do sức mua của thị trường Tết năm nay kém hơn mọi năm. Ngoài ra, còn do nguyên nhân mùa Tết năm nay, heo ở các tỉnh phía Nam không xuất được đi Trung Quốc và các thị trường khác, chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh hoặc cung cấp cho thị trường TP.HCM khiến nguồn cung lớn hơn cầu.

Xuất khẩu hồ tiêu gặp khó trước chính sách 'Zero Covid' của Trung Quốc

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm 2021 đạt thấp nhất 4 năm trở lại đây với 38.259 tấn, giảm mạnh 31,7% so với năm 2020. Tính riêng trong quý 4/2021, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt 1.522 tấn, giảm đến 90,3% so với quý 4/2020 và giảm 58,6% so với quý IV/2019. Chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường này. Tình hình xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc trong tháng đầu tiên của năm 2022 cũng không mấy khả quan khi chỉ đạt 289 tấn trong 15 ngày đầu tháng. Theo VPA, chính sách Zero COVID của Trung Quốc đã tác động không nhỏ tới thị trường hồ tiêu của Việt Nam khi 90% lượng hồ tiêu của nước ta xuất khẩu đi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Bộ Công Thương lên tiếng về dấu hiệu đường mía vào Việt Nam 'né thuế'

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan với mức thuế cụ thể lần lượt là 42,99% và 4,65%.

Thực tế cho thấy ngay sau khi áp dụng, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã bắt đầu giảm mạnh. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu đường từ các nước ASEAN khác để sản xuất và tiêu thụ trong nước. Cụ thể là từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar gia tăng nhanh chóng. Như vậy, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy đường từ Thái Lan có thể nhập khẩu thông qua các nước ASEAN để lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp. Việc này làm suy giảm hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đang được áp dụng và gây bức xúc cho ngành mía đường và người dân trồng mía. Theo đại diện Cục Phòng vệ thương mại, hiện tại vụ việc đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và Chính phủ của các nước bị điều tra, cũng như các doanh nghiệp của ngành sản xuất trong nước.

Chiêm ngưỡng vườn hoa cúc cổ tuyệt đẹp ở Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội hơn chục cây số, là Công viên Thực vật cảnh, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, với hàng nghìn cây cúc cổ trổ bông rực rỡ sắc màu. Xung quanh là các loài hoa hồng, cây cảnh, cây thế, các loài thực vật khác luôn đua nhau khoe sắc. Để giữ gìn và bảo tồn giống cúc cổ Việt Nam, ông Đào Mạnh Hùng (Thanh Trì, Hà Nội) đã sưu tầm, chăm sóc, trồng các loại hoa cúc từ nhiều năm nay. Công viên rộng trên 5ha, được thiết kế dành riêng một khu vực cho trồng hoa cúc cổ, kết hợp với các sản phẩm gốm Việt tạo nên những chậu hoa độc đáo. Hiện Công viên có trên 2.000 loài hoa, cây thực vật khác nhau. Cúc là một trong 4 loài cây trong bộ tứ quý thực vật hoa, cây cảnh, được người dân Việt Nam không chỉ để chơi mà còn đưa vào các tranh, ảnh, để trang trí, thờ, hay thêu, in vào các tà áo, khăn, gối … Nó gắn kết trong đời sống của người dân Việt Nam. Ngày đầu Xuân mới, nhóm nhỏ gia đình, bạn bè có thể đến thăm Công viên, ngắm hóa cúc cổ, hòa mình vào thiên nhiên, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.