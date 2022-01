Chuyển động Nhà nông 31/01: Giá cà phê tiếp tục đi ngang trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Giá cà phê tại thị trường trong nước đi ngang, bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 31/01.

Giá dưa hấu tròn chưng Tết cao kỷ lục

Hiện dưa hấu trưng tết được bày bán khá nhiều tại chợ và siêu thị. Đáng chú ý, giá dưa hấu năm nay được đánh giá là cao kỷ lục trong 10 năm qua.

Ghi nhận tại các chợ tết truyền thống, sản lượng dưa hấu dịp tết không dồi dào như các năm trước, số tiểu thương bán dưa hấu cũng ít hơn mọi năm. Tiểu thương cho biết do lo ngại đầu ra nên hầu hết nhà vườn đều giảm lượng xuống giống hoặc thu hẹp diện tích để tránh rủi ro. Mặt khác, chi phí sản xuất do giá phân thuốc liên tục tăng mạnh khiến giá dưa thương phẩm cao hơn, kéo theo giá đến tay người tiêu dùng ở mức khá cao. Cụ thể Dưa hấu tròn, vỏ xanh giá 25.000 – 30.000đ/kg, đây cũng là mức giá cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Không chỉ có dưa hấu trưng tết, loại dưa ăn cũng có mức tăng khá mạnh, giá giao động từ 10.000đ – 18.000đ/kg, cao gấp đôi so với đầu năm.

Phát triển mạnh các vùng nông nghiệp tập trung, quy mô lớn

Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin, năm 2022, Hà Nội tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Hà Nội sẽ giảm diện tích sản xuất lúa từ 165.593ha xuống còn 140.000ha; mở rộng diện tích trồng rau màu từ 32.907ha lên 38.000ha; cây ăn quả từ 19.390ha lên 25.750ha; hoa - cây cảnh từ 8.500ha lên 9.000ha.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng trọng điểm theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; tăng số lượng đàn bò lên 150.000-160.000 con, đàn lợn lên 1,8-2 triệu con; trở thành trung tâm cung cấp con giống cho các địa phương. Đối với các vùng đất trũng, thấp sẽ được chuyển đổi sang mô hình lúa - cá, bảo đảm diện tích nuôi trồng thủy sản 24.000-25.000ha, trong đó, diện tích nuôi tập trung khoảng 11.500ha với các loại đặc sản như: Trắm đen, cá lăng, cá điêu hồng, tôm càng xanh…

Ngô biến đổi gen dự kiến được canh tác ở Trung Quốc từ năm nay

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vừa công bố các quy định mới hướng dẫn đánh giá an toàn đối với cây trồng chỉnh sửa gen, tiếp tục tạo đà đẩy nhanh tiến trình cải tiến giống cây trồng.

Các quy định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện một loạt chính sách nhằm cải tổ ngành giống cây trồng - vốn đang được xem là một mắt xích yếu trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của Trung Quốc.

Theo dự thảo nói trên, những cây trồng chỉnh sửa gen khi đã hoàn thành các thử nghiệm đồng ruộng diện hẹp, thì có thể xin cấp phép công nhận sản xuất luôn mà không cần phải trải qua các cuộc thử nghiệm đồng ruộng diện rộng kéo dài - vốn là một yêu cầu bắt buộc để phê duyệt cây trồng biến đổi gen.

Giá cà phê tiếp tục đi ngang trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 39.300 đ/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 39.900 đ/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 39.800 đ/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 39.800 và 39.700 đ/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 39.800 đ/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 39.700 đ/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 39.700 đ/kg.

Hiện nay, thị trường cà phê trong nước đã tạm đóng cửa để nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Do đó, giá cà phê trong nước thời gian tới sẽ không có biến động mới.