Chuyển động Nhà nông 8/5: Tăng cường kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

Bộ NN&PTNT cho biết, sắp tới Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu, trong đó chú trọng mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 8/5.

Giá cà phê tăng trở lại, nhu cầu dự kiến vượt nguồn cung

Sau khi giảm trong tháng 3 do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, giá cà phê thế giới đã bật tăng trở lại vào tháng 4. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021-2022.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá cà phê tổng hợp toàn cầu được theo dõi bởi ICO (I-CIP) đã tăng 1,8% trong tháng 4 lên mức trung bình 198,4 US cent/pound, dao động trong khoảng 186,9 - 202 US cent/pound. Nhìn chung giá của hầu hết các nhóm cà phê đều tăng trở lại với mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở nhóm arabica khác, tăng 2,7% lên 265,40 US cent/pound.

Lào Cai: Không sử dụng giống lúa cũ để sản xuất vụ mùa

Vụ mùa năm 2022, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy trên 23.560 ha lúa. Để chủ động sản xuất vụ mùa kịp thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố lưu ý khuyến cáo người dân không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, giống hết hạn sử dụng, đặc biệt là các giống cũ từ nhiều năm trước hoặc tự để giống qua nhiều vụ (Séng cù, Khang dân, Nhị ưu 838, Hương thơm số 1, Bắc thơm số 7…) làm giảm năng suất, chất lượng.

Trước tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vật tư nông nghiệp đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) đảm bảo yêu cầu chất lượng. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả; khuyến khích nhân dân sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân bón vô cơ theo tỷ lệ phù hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường và giảm chi phí đầu tư trong sản xuất…

Đồng Nai: Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 6,5%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 4/2022, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 84 ngàn tỷ đồng, tăng gần 6,5% so với cuối năm 2021, chiếm tỉ trọng hơn 27% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trong tỉnh.

Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự ước khoảng 12,6 ngàn tỷ đồng là dư nợ tín chấp không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỉ trọng 15% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh.

Tăng cường kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2022, Bộ đã kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu được hơn 47.400 lô hàng với trọng lượng gần 7,8 triệu tấn; kiểm tra an toàn thực phẩm hàng thực vật nhập khẩu khoảng 13.980 lô, trọng lượng 1,78 triệu tấn; kiểm tra 862 lô phân bón nhập khẩu, chủ yếu từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Pháp và 331 lô thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm từ các nước: Trung Quốc, Đức, Singapore, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc…

Hiện, công tác hợp tác quốc tế và phát triển thị trường đang được Bộ NN&PTNT chú trọng, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin nhanh về giá cả, sản lượng, tình hình sản xuất, cung ứng nguyên liệu phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu. Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu, trong đó chú trọng mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.