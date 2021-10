Clip - ảnh: Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố Hà Tĩnh "biến" thành sông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trận mưa lớn từ đêm qua đến ngày 16/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Tĩnh “biến” thành sông, giao thông bị tê liệt.

Clip: Mưa xối xả, nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh ngập sâu.

Ngày 16/10, ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều tuyến đường như: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông…. (TP. Hà Tĩnh) bị ngập sâu từ 15 - 40cm, thậm chí có địa điểm bị ngập nước sâu trên 50cm do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến nhiều phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, xe bị chết máy do ngập nước. Các xe lớn khi di chuyển tạo thành những cơn sóng lớn đánh vào vỉa hè và nhà dân làm nước tràn vào nhà.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa to từ đêm 15/10. Lượng mưa trung bình tại Hà Tĩnh ở mức phổ biến ở mức 200 - 400mm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh "biến" thành sông do không kịp thoát nước. Ảnh: PV

Đặc biệt, các địa phương có lượng mưa lớn như thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên có nơi trên 450mm.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Quản lý đô thị Hà Tĩnh khơi thông dòng chảy tại các cống ngầm. Ảnh: PV

Sau khi mưa lớn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, lập biển báo tại các khu vực ngập nước, tiến hành khai thông, lập rào chắn tại các điểm thoát nước.

Hiện nay, ở tỉnh Hà Tĩnh thời tiết đang diễn biến phức tạp, có mưa vừa đến mưa to kéo dài. Một số hồ chứa nước đã tiến hành xả tràn đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại tại Hà Tĩnh:

Nhiều tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh ngập sâu, có điểm ngập 15-40cm. Ảnh: PV

Nước ngập sâu cả dưới lòng đường và trên vỉa hè, khiến nhiều xe máy, ô tô của người dân chết máy. Ảnh: PV

Đường phố "biến" thành sông. Ảnh: PV

Nước ngập cản trở người tham gia giao thông. Ảnh: PV

Nhiều tuyến phố ngập sâu, người dân qua lại rất khó khăn. Ảnh: PV

Ô tô ngập nửa bánh xe. Ảnh: PV

Dự báo trong khoảng 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến mưa rất to. Ảnh: PV

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV