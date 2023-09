Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài hơn tới 4 ngày, đặt ra một thách thức lớn hơn đối với lực lượng Công an. Trước tình hình đó, Công an Sơn La đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tại các tuyến, địa bàn biên giới góp phần giữ vững ANTT, cho nhân dân an tâm vui chơi trong những ngày nghỉ lễ 2/9.