Độc đáo lễ rước dâu của người Dao Đỏ Lai Châu

Trong lễ rước dâu, cô dâu thường mặc bộ trang phục truyền thống đẹp nhất do chính cô dâu tự may trước khi cưới. Trang phục của cô dâu là một tác phẩm độc đáo, thể hiện sự tinh xảo trong từng đường thêu, mũi chỉ. Điểm nhấn trong trang phục của cô dâu là chiếc khăn đỏ lớn chùm đầu. Cô dâu sẽ chùm đầu che mặt suốt từ nhà gái đến nhà trai, bởi người Dao Đỏ quan niệm, không để mặt trời nhìn thấy mặt cô dâu, nhìn thấy sẽ không gặp may trong đời sống sau này. (Ảnh: Phạm Hoài)